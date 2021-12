´Anuel AA´ asegura que la relación con Karol G está mejor que nunca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En una entrevista dada exclusivamente al programa Alofoke Radio Show, el popular cantante urbano Anuel aseguró que la relación con la colombiana ´Karol G´ está mejor que nunca, etapa emocional que ambos valoran grandemente.

Aunque tenían un tiempo sin verse, asegura que la amistad entre ambos es muy sólida. ´´Somos profesionales, estamos en una etapa muy bonita. El día de su concierto en Puerto Rico tenía que apoyarla. El mercado de PR es bien difícil. Ella es la primera colombiana en hacer un soldout, yo no iba a ir, pero, al final, ese mismo día decidí ir de sorpresa, hable con su equipo de trabajo y lo hicimos´´, comentó.

En esta etapa de soltería muchas son las curiosidades sobre su vida amorosa, si bien es cierto que su relación de noviazgo con la colombiana fue muy expuesta en las redes sociales, asegura no temer volver a exhibir su vida amorosa en las redes, ya sea que le toque tener una novia famosa o de bajo perfil. ´´Mi vida esta exótica en todos los sentidos (risas).

Dice que está feliz, me enamore de mí mismo, de mi música, mi álbum, las letras, el concepto, los videos, ahí se refleja mi estado de ánimo´´. Igualmente comentó: ´´Para que una mujer tenga una relación conmigo, esa persona debe ser bien real, y tener la misma ´malicia´ que yo tengo´´, refiriéndose a la actitud y carácter que se debe tener cuando la persona está en el mundo de la música urbana.

En medio de sus comentarios sobre su vida amorosa, los chicos del programa aprovecharon para preguntarle quién es su crush, a lo que con mucho entusiasmo confesó que es la actriz y cantante norteamericana Scarlett Johansson. ´´Es bella, exótica, la sigo desde los inicios de su carrera, es bien bella´´, manifestó.

Sobre Rochy RD, Tokischa y el Dembow:

Comenta que su unión con Rochy se dio de forma natural, admirando su talento y asegurando que será más grande de lo que hoy en día es en la música. Sobre Tokischa también elogió su talento, viendo en ella el reflejo de su carrera en sus inicios, cuando era muy criticado por las fuerte letras que usaba, las cuales con el tiempo maduraron y se moldearon un poco.

En lo referente al dembow asegura ser muy popular en Estados Unidos y Puerto Rico, resaltando que artistas como Bulin 47, Chimbala, Musicologo, Rochy RD, La Perversa, son algunos de los que más suenan en las discotecas de la isla del encanto.

Anuel exhorta a los dominicanos urbanos a ser más unidos, una acción que siempre le ha funcionado a los boricuas, resaltando que el éxito del Alfa en USA a través de su gira no es un éxito del artista sino de todo RD, logro que muchos dominicanos y dominicanas alcanzarán si ponen por delante la unión en el género.

Sobre la libertad:

Dice sentirse feliz, confesando que sentía que durante la libertad condicional su vida estaba en manos de los federales, ya que, para viajar y hacer concierto era bajo un contrato, lo cual se convertía en algo muy difícil de lidiar.

Cuando Santiago Matías le preguntó sobre cómo se sintió el día que se terminó su libertad bajo probatoria, Anuel dijo: ´´fue muy desesperante, ya que, no bastaba con que mi probatoria llegó a su fin, había que esperar un email, el cual duró una semana, pero, el correo llegó y la felicidad fue enorme´´.

Asegura que el proceso judicial en su vida lo cambió todo, manifestando que en esa etapa de su vida no era ni la mitad de lo que hoy en día es. Hoy ve la vida y piensa de manera diferente.

Resaltó que antes de estar en la cárcel no se sentía cómodo con lo que estaba pasando con su música, una vez que salió de la cárcel inicia una nueva etapa en su vida profesional, comenzando a componer, a cantar a través de ritmos musicales que sí lo hacían feliz. Considera que el disco ENMANUEL a su gusto personal no ha sido de sus mejores discos.

Sobre los Grammys y el dinero:

Está en su meta, lo sueña, pero de nunca ganarlo no se sentiría mal, simplemente entraría a la lista de grandes artistas no ganadores del premio de la academia de la música, trabajaría en demostrar lo grande que es.

Comentó estar enamorado de la música, aunque presume del dinero en sus letras, no es real. El dinero a esta altura de su carrera no es su prioridad. Afirma no tenerle cariño a los números en el mercado de la música y de las cosas materiales, no le da prioridad ni al Bugatti y demás temas alusivos a lo económico.

Inversión en el deporte:

Desde pequeño jugaba baloncesto. Soñaba estar en la NBA. Asistía a muchos juegos. ´´En PR debe haber más oportunidades de que nuestros chicos lleguen a lograr ser grandes en el deporte. El deporte es como la música. Hablamos el mismo idioma. Algo que admiro de algunos deportistas es que, pese a ser grandes, han tenido alguna derrota en sus competencias, por ejemplo Mike Tyson y Muhamed Ali, yo me identifico con ellos´´.

De igual manera indicó que también está invirtiendo en otras disciplinas deportivas como el Volleyball y las artes marciales mixtas, ya que, cree en el deporte de su país, y considera que el músico debe invertir en otras cosas, siendo el deporte una inversión que disfruta al mismo tiempo.

Sobre su nuevo álbum:

El nuevo álbum se desarrolló durante la pandemia a lo largo de ocho meses y su objetivo era ofrecer a los fans su esencia de Hip-Hop, Trap y Reggaeton

Anuel AA lanzó su tercer álbum en solitario Las Leyendas Nunca Mueren. Su nuevo proyecto es una serie conceptual que el boricua creó como homenaje a todas las leyendas que lo inspiraron. Actualmente el disco debutó #1 en la lista del top 100 Latin de la Billboard.

