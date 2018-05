Antonio Taveras: Primarias abiertas o cerradas no es lo central de la Ley de Partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, consideró que el mejor proyecto que tiene el Congreso Nacional es el de la Junta Central Electoral pero que se ha dejado para discutir las primarias abiertas o cerradas que no es lo central de la ley.

“Es un proyecto de ley electoral y ley de partidos que fue consensuado con los sectores empresariales, sectores sociales y fue también acompañado por algunos organismos internacionales, ese proyecto se ha dejado de lado para discutir las primarias abiertas o cerradas que no es lo central de la ley”, afirmó Taveras Guzmán.

Dijo que se ha tenido al país en una tensión innecesaria porque se está discutiendo la posibilidad o no de que si son abiertas o cerradas las primarias lo que considera no tiene importancia para lo que significa la ley de partido y señala que lo que necesitamos como país es una ley electoral que regule la campaña, que puedan evitar la crisis permanente que tenemos en las elecciones, que regule el financiamiento privado, que la equidad de participación este establecido, pero sobre todo que el dinero no imponga candidatos.

“Aquí el que mayor invierte es el que gana, se supone que unas elecciones es seleccionar a quien usted considere lo que es mejor sin que medie nada más que su conciencia y su realidad, en esa ley hay puntos por ejemplo un precandidato interno de un partido tiene un tope de casi 700 millones para gastar en una precandidatura, tendrá que invertir mil millones o dos mil millones hacia afuera, todos sabemos que no es dinero de años de trabajo, el que hace eso está buscando dinero que no es correcto, dinero sucio”, puntualizo Taveras.

Hablando este domingo en el programa de televisión Pulso Nacional, Taveras Guzmán también dijo “eso es lo que esta democracia, este país tiene que evitar, el crimen organizado, la corrupción, que los recursos del Estado no los usen en las campañas, entonces esa ley electoral lo regula, por lo menos la que nosotros consensuamos con la Junta no el proyecto de ley que esta por ahí, lo que pasa es que la lucha interna de un partido se ha llevado al Congreso y se ha llevado al país entero, es una lucha entre Leonel Fernández y Danilo Medina, entonces este país no necesita eso, eso es una tensión innecesaria una irresponsabilidad de ese liderazgo político.

