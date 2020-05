Antonio Taveras acusa al Gobierno de abandonar provincia Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a senador de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Antonio Taveras Guzmán, aseguró este martes que en medio de la actual crisis del coronavirus, el Gobierno ha abandonado a las comunidades de la provincia para dedicarse a sacar provecho electoral de la pandemia.

En los principales municipios de la provincia, dijo, la gente no tiene agua en la llave; la asistencia gubernamental no llega o llega de forma precaria; las medidas de aislamiento no se aplican; y miles de familias suplican por el acceso a las pruebas del COVID-19.

Para colmo, agregó, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y otras comunidades la gente se “está asfixiando en su casa por el humo de Duquesa”.

“En la provincia más grande del país no se siente la presencia del Gobierno. Los alcaldes del cambio han tenido que asumir la mayor parte de las responsabilidades mientras los funcionarios del Ejecutivo andan politiquiando”, declaró Antonio Taveras Guzmán luego de instalar en Santo Domingo Norte la plataforma de solidaridad Unidos por Santo Domingo.

Para el candidato a senador del PRM resulta lamentable el hecho de que el trabajo preventivo del Ministerio de Salud Pública no se sienta en la provincia Santo Domingo a pesar de que la demarcación ocupa el segundo lugar en cuanto a contagios (2272) y el primero en número de defunciones por el coronavirus.

Atención a los más vulnerables

El acto de instalación de la plataforma Unidos por Santo Domingo en Santo Domingo Norte contó con la presencia de dirigentes comunitarios, líderes religiosos y trabajadores del sector salud, quienes recibieron donaciones alimenticias, material de higiene y equipos para enfrentar y prevenir los efectos del Covid-19 en las comunidades del municipio.

Unidos por Santo Domingo es una iniciativa social impulsada por Antonio Taveras Guzmán, en coordinación con las autoridades del gobierno local y con el liderazgo social de cada territorio. Cuenta con tres ejes de trabajo: prevención y atención del COVID-19, asistencia social, y acciones de reactivación rconómica postcrisis.

La iniciativa se financia a partir de donaciones fiscalizadas por sectores de la sociedad civil. Los aportes van a un Fondo Solidario común.

La instalación de la plataforma en Santo Domingo Norte se suma a las de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. La finalidad, llevar la asistencia a las familias afectadas por la crisis, y a profesionales del área de la salud en los municipios que conforman la provincia Santo Domingo.

