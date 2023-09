Antonio Marte llama a dominicanos empoderarse en la frontera y enfrentar delincuentes haitianos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, afirmó que la República Dominicana debe demostrarle a los haitianos que el país no tiene “miedo” y que debe de empoderarse en la frontera, enfrentando con dureza a los delincuentes de esa nación.

Expresó que hasta ahora se está actuando como si se le temiera a las bandas de haitianos que matan a los dominicanos, señala una nota de prensa enviada este lunes.

«Aquí lo que ha muchas personas que lo que han demostrado es que tienen miedo y los haitianos nada más no matan ni uno ni dos, no matan tres, es semanal (que matan)… mira como han matado ciento de hermanos dominicanos, mira como le han le cortan brazo a dominicanas y hasta le tiran ácido del diablo», deploró para luego criticar que apresan algunos haitianos, pero que a veces se confunden y no detienen al verdadero culpable del delito.

El senador por Santiago Rodríguez, se expresó en esos términos previo a la juramentación que hizo junto al candidato a alcalde Tony Marte, a cuatro expresidentes de intermedios y otros exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezados por Danny Pérez, Arsenio Belen, María Taveras, Rafael Jiménez, José Antonio Vásquez y Rayler Germosen, entre otros.

Marte manifestó que con esa juramentación se fortalece la lucha por la recuperación de la dignidad en la alcaldía del municipio Santo Domingo Norte.

También agradeció a los expeledeistas por el paso que dan y dijo que van a trabajar por una victoria en favor de sus munícipes.

Al darle la bienvenida al partido, el candidato a la Alcaldía de SDN, Tony Marte, aseguró que juntos llegarán al ayuntamiento para trabajar en favor del pueblo.

«Es hora de luchar juntos con ustedes y ganar la Alcaldía para devolver la esperanza a los munícipes de Santo Domingo Norte», expresó.

Mientras que Rafael Jiménez dijo que tenía razones para ir al PPG, ya que donde a uno no lo valoran debe irse, al expresar que ahora son generales en vez de raso.

Danny Pérez agradeció a los dirigentes que le acompañan y que de seguro será un regidor que trabajará por sus compañeros.

El también candidato a regidor José Antonio Vázquez, expresó que en Primero la Gente, se siente como en su casa y luchará para ganar en las próximas elecciones del 2024.

Al acto asistieron Luis Rosado, secretario general; Jean Carlos Marte, vicepresidente ejecutivo; Abrahán González, presidente municipal; Isidro Araujo, Pablo de la Cruz Frank Hernández, José Luis Diaz, aspirantes a regidores y miembros del PPG, respectivamente.