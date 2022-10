Antonio Marte: “La pobreza y la inmigración haitiana son mis grandes enemigos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Al juramentar en Santiago a 502 nuevos dirigentes municipales de su Movimiento Primero la Gente, el senador Antonio Marte aseguró que tiene “dos grandes enemigos en el país”, que son la pobreza y la inmigración haitiana.

“Yo tengo un enemigo en este país y ahora dos, la pobreza es mi primer enemigo y el segundo son los haitianos que se quieren adueñar de la República Dominicana”, indicó.

En su discurso de juramentación, Marte afirmó que cuenta con más del 80 por ciento de la validación de la población.

“No es posible que aquí en el país se siga dando la tarea que yo busque para mí, pero que para ti no busque, ni piense en buscar para tu gente que están detrás”, añadió.

Asimismo, precisó que nunca ha tocado un centavo del “barrilito” senatorial, sino que esos fondos han sido destinados a las personas que acompañan su gestión.

“Yo no me he economizado ni me he echado un peso en el bolsillo del famoso ‘barrilito’ y de todo lo que se puede conseguir en la provincia, eso lo tiene mi gente que trabaja conmigo y lo tienen en salud, en comida, en transporte, en deporte, en todo lo que sea, yo tampoco le he puesto la mano a un centavo de un chofer, menos se la voy a poner a alguien que confió en mí”, insistió.

Acto político

En la actividad asistieron dirigentes municipales de diversas provincias como Diomedes Barrientos, de Santiago Rodríguez; Randy Reyes, de La Vega; Aureliano Mercado, Puerto Plata; Sagrario Núñez, Valverde; Ambioris Gómez, de Dajabón; Feliz Núñez, de Montecristi; Benjamín Polanco, de Espaillat; Laura Rodríguez, representante de la Mujer y Nelson Rosario, de Santiago de los Caballeros.

Además de Melania Contreras, de San Francisco de Macorís y Nehemías Contreras de Monseñor Nouel.-

