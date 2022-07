Antonio Marte denuncia apresan haitianos indocumentados para quitarles dinero y dejarlos en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El senador Antonio Marte denunció este jueves que el incremento de los haitianos indocumentados en el país, es responsabilidad de la Dirección General de Migración, por un presunto negocio con los ilegales.

“A cada quien que ponen en un puesto debe ser responsable, aquí hay que sacar los haitianos, no dejarlos presos y quitarle los cuartos y dejarlos por ahí. Porque lo agarran presos y más para adelante lo atracan, le quitan los cuartos y al otro día están en el mismo patio”, expresó.

Marte manifestó que las autoridades cobran entre RD$15,000 y RD$20,000 cada vez que arrestan a un extranjero con la condición de dejarlo en libertad y que se utiliza el mismo método para permitir que penetren a la isla.

“Alguien lo está cogiendo y esa denuncia se ha hecho varias veces y nadie le hace caso, pero mi amigo que está en Migración realmente ya tiene este país lleno de haitianos, estamos llenos, no aguantamos más señores, no hay una provincia que no tenga más haitianos que dominicanos ¿y eso es decir y hablar mal de un funcionario?, yo creo que no”, subrayó.

Por otro lado, criticó que la República Dominicana carga con millones de extranjeros y que los demás países solo saben opinar sin brindar soluciones o colaboraciones que ayuden al vecino país a salir de la crisis económica.

Durante una intervención en el Senado, aseguró que: “el dinero lo están cogiendo tanto allá (Haití), como aquí (RD), usted ve lo montan en una guagua y a las dos horas están en el mismo sitio”.

Marte hizo un llamado a los gobernantes para que trabajen en equipo y de esa forma erradicar la metodología que se utiliza en la frontera que permite la entrada de las personas ilegales.

“Yo creo que hay que prestar atención al tema haitiano, ponernos de acuerdo, determinar qué vamos hacer, qué podemos hacer entre todos”.

