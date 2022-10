Antonio Marte asegura que los “tour operadores” también son culpables del accidente en Bávaro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, aseguró este viernes que también los “tour operadores” son los culpables de que sucedan tragedias como la que pasó con los turistas en Bávaro, donde un autobús se accidentó con 50 turistas a bordo, debido a que por la competencia contratan el servicio de transportación más barato y no al de mayor seguridad.

“Nada más culpa no pueden echarle al sector transporte nada más, fíjate. La situación de la calidad de los vehículos a veces, no es culpa de nosotros, es culpa de los tours operadores. Porque se maneja con una competencia del que le dé el servicio más barato y le pagan cada 4 y 5 meses. Y muchos de los tours operadores no le pagan, se desgaritan”, manifestó el empresario del sector transporte.

El legislador también explicó, que ese tipo de servicios (tour operador) se lo cobran a muy altos precios a los turistas, reiterando que esas compañías turísticas buscan oportunidades de conseguir los paquetes de transporte más económicos, producto de la competencia existente en el sector turismo, sin importar las condiciones y la calidad del autobús que se utilizará para trasladar a los vacacionistas a los diferentes lugares de atracción del país.

“Porque lo mío es hablar la verdad y decir las cosas como son, a mí me importa que ellos hagan lo que le dé la gana. Porque ya nosotros estamos jartos de eso, de decirles que esos autobuses no califican y salen a buscar en las calles quién les alquile más barato. Y esa es la competencia más desleal que existe con los “tours operadores” y los transportistas”, enfatizó.

Afirmó que ninguna de las autoridades, empezando desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRAN), se han preocupado en crear un sistema regulador que fiscalice el sector transporte en ese sentido.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista que le hicieron al también empresario del sector transporte, Antonio Marte, con relación al accidente de tránsito ocurridos el pasado fin de semana en el Bulevar Turístico del Este en Punta Cana, en el cual resultaron tres personas muertas y 48 heridos.

Por: Tania Frías

