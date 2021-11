Antonio Marte asegura plataformas transporte se llevan más de RD$6 mil millones fuera de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, aseguró este miércoles que las plataformas virtuales de transporte se llevan más de seis mil millones de pesos fuera del país.

“Los dominicanos somos desorganizados la mayoría, y yo te lo digo porque yo tengo gran cantidad de autobuses que hay que pasar una tarjeta y nosotros estamos cobrando un 65%, cobrábamos un 85 y bajó ahora, qué pasa con eso, que cuando el dinero se va con una tarjeta para afuera, te cobra una comisión el banco, ahora qué pasa con ese dinero de allá para acá, se queda todo, te cobran el 35% vámonos a entender, aquí los tuiteros privan en estúpidos, pero no me importa, porque yo sé lo que yo digo, no pagan impuestos de ese 35%”, manifestó Marte en una entrevista en El Matinal.

“Si una plataforma tiene 45 mil vehículos, el problema aquí es que la gente que cobran impuestos a veces se quieren hacer los estúpidos cuando no quieren resolver los problemas, ahora para subirle los impuestos a uno y hacer reformas si ahí estamos preparados. Cuando se va ese 35% se queda pero afuera, ponle 45 mil carros y multiplícalo por ese 35, si aquí no se van más de 6 mil millones de pesos dime hablador”, continuó.

De igual forma, aclaró que la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) no está opuesta a que Uber trabaje en los polos turísticos del país, pero que tienen que hacerlo regularizados como lo estipula la Ley 63-17 sobre Movilidad Terrestre.

“No estamos opuestos a que se legalicen, pueden dar el servicio pero tienen que registrarse, en muchos países a ellos le permiten el servicio fuera de los hoteles en dos kilómetros. El Intrant solo cumplió con la Ley 63-17, esa resolución fue apoyada por el Ministerio de Turismo, el Intrant y el presidente de la República”, puntualizó.

La pasada semana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) emitió una resolución en la que ordena a los taxistas de plataformas digitales operar a un un kilómetro de distancia en las ciudades turísticas y que inscriban en Registro Nacional de Contribuyente o pertenezcan a los sindicatos dominicanos de taxistas.

