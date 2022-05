Antonio Marte anuncia luchará por educación bilingüe en áreas suburbanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador y presidente del Movimiento Primero la Gente (MPG), Antonio Marte, informó que el Comité del Área Metropolita na de esa organización política, ha preparado un programa reinvindicativo para sectores de zonas suburbanas para ofrecer una educación bilingüe de calidad.

El congresista sostuvo que la educación bilingüe para los residentes de esos sectores es inalcanzable, debido a que el pago de la matrícula básica en estos centros educativos de renombre más el costo de salas de tarea y las excursiones, elevarían su precio por encima de un millón de pesos.

Marte dijo que según las estadísticas, las parejas jóvenes no tienen los medios para pagar estos costos de docencia para sus hijos y sostuvo que la educación bilingüe se ha convertido en una necesidad esencial para el desarrollo profesional de todo ciudadano.

En ese orden recordó que los moradores de estos sectores, son los que pagan mas impuestos y no están recibiendo un retorno en términos de una educación bilingüe de calidad y estancias infantiles para tener a sus hijos hasta que concluyan sus jornadas de labores diarias.

“Vamos a luchar por escuelas públicas bilingües y por alianzas público-privada también, así como estancias infantiles donde los niños reciban alimentos y tutelaje mientras sus padres laboran”, dijo.

Manifestó que el Comité de MPG para el Gran Santo Domingo, ha designado una comisión que prepara el proyecto de educación bilingüe de calidad y estancias infantiles para discutirlo con las autoridades competentes.

“Donde disponemos de un cuatro porciento del Producto Interno Bruto ( PIB) para la educación básica, no hay ninguna justificación válida para no proveer a nuestros ciudadanos de la mejor educación disponible, sobre todo cuando la educación es la mejor herramienta para la movilidad económica y social, que es siempre de utilidad y que nadie puede ser despojado de ella, no importan las circunstancias”, dijo Marte.

Otros temas que el MPG ha incluido en su programa, incluye el aumento en el patrullaje, la vigilancia en las áreas del polígono central, una mayor iluminación de las calles y avenidas para desestimular la actividad delictiva en general, un programa de inserción social para niños que deambulan en las calles, con matriculación en programas educativos y estancias infantiles.

