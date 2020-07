Antonio Brown pidió a NFL defina tema de su investigación para poder firmar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONALES.- El receptor abierto, Antonio Brown, sigue en condición de agente libre en la NFL y según el jugador esto es culpa del comisionado de la liga, Roger Goodell.

“En los últimos 11 meses he realizado todo lo que me han pedido y he colaborado en la investigación que está llevando a cabo la NFL. Tienen acceso a mi teléfono, fui donde los doctores que me recomendaron y sigo trabajando para ser una mejor persona”, manifestó Brown según el portal www.12up.com.

Brown fue denunciado por su exentrenadora, Britney Taylor por 3 casos de agresión sexual, justo después de una controversial salida de Oakland Raiders. El jugador recién firmaba con los entonces campeones de la NFL, New England Patriots. El receptor solo estuvo 11 días en el plantel de Bill Belichick, ya que la repercusión de dichas acusaciones llevaron a la franquicia a cortar al jugador. Desde entonces, este espera una resolución de las investigaciones de la liga para poder continuar con su carrera.

