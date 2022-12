Antonio Acosta asegura que ganará fácil elecciones del COD

Denuncia grupo opuesto ofrece prebendas a federados por votos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. El actual presidente del Comité Olímpico Dominicano, Antonio Acosta (Colin), aseguró ayer que ganará las elecciones del COD, que serán celebradas hoy a partir de las 10 de la mañana en el local de la institución.

Colin, al hablar en el programa Diamante Deportivo este miércoles, arremetió contra el grupo opositor, de quienes dice tienen favoritismo por un ministro.

“Vamos a ganar fácil”, soltó Acosta, quien tendrá a Garibaldi Bautista como contrincante en las elecciones por la presidencia del COD.

“Decimos que están jugando sucio, por acciones que van pasando, pero el que está ganado no tiene que contestar. Nuestra filosofía es que no queremos contestarle, ahora bien, han ofrecido de todo, entre nombramientos, prebendas, y todo el mundo sabe que el Gobierno no está metido en eso, si un ministerio, que anda con todo en una yipeta”, explicó Acosta, quien no mencionó a la persona que, desde su punto de vista está orquestando todo.

Añadió que “han ofrecido de todo, dañando gente, y sabemos quién tiene el poder para hacerlo…ustedes saben quién nombra a quien, quien tiene el dinero, los recursos y el poder para jugar sucio”.

Colin aprovechó en el espacio radial y denunció que “ya alertamos al miembro COI (Comité Olímpico Internacional), Luisín Mejía sobre las acciones que están haciendo, porque no queremos que pase lo que sucedió en Guatemala”.

El COI suspendió al Comité Olímpico de Guatemala y dejó a sus deportistas fuera de los Juegos Olímpicos.

“Da pena que haya federados que se prestan a jugar sucio, destruyendo la moral y dignidad de los dirigentes con prebendas, ofrecimientos, y eso no lo vamos permitir”, recalca Acosta. “El proyecto no es Antonio Acosta, es de todos, y nosotros vamos a pelear por nuestros derechos, le hablamos a Luisn y le dijimos que tome carta en el asunto, que aquí todo el mundo sabe lo que está pasando…y esto es un problema que afecta el movimiento olímpico, la filosofía olímpica, y queremos evitar lo que pasó con Guatemala”.

Señaló que aun cuando ha sido atropellado por el denominado “grupo fáctico”, a pesar de todo, “no hemos atropellado a nadie, porque lo que queremos es salir abrazados todos, como hermanos, pero eso no puede ser, eso nunca se ha visto en la historia del país, la irrupción de las federaciones por un antojo, dando de todo”.

Acosta, también presidente de la Federación Dominicana de Lucha, llevó un mensaje a sus pares “creo en el movimiento deportivo, los dirigentes tienen valores y dignidad”.

Grupo de Acosta

El grupo que acompaña a Colin es conformado por Nelson Ramírez para la primera vicepresidencia, Rubén García (segundo vicepresidente) y Freddy Núñez (tercer vicepresidente).

Mientras que Gilberto García (secretario general), Miguel Rivera (co-secretario), Gerardo Suero Correa (tesorero) y Edwin Rodríguez (co-tesorero).

Igualmente, Lissette Sánchez (primera vocal), Maritza Ortiz (segunda vocal) y Juan Núñez (tercer vocal).

Un total de 39 federaciones conforman la membresía del CDO incluidas 30 cuyos votos valen dos puntos.

