Antoliano Peralta dice no conoce expedientes acusatorios contra exfuncionarios arrestados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, declaró hoy que nada tiene que decir sobre los apresamientos ejecutados por la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción (Pepca), en razón de que se enteró del caso por los medios de comunicación y además no conoce los expedientes acusatorios.

“Yo no conozco el expediente, yo no sé si el Ministerio Público tenía una orden de un juez para hacer esos allanamientos y esos arrestos. Yo tendría que ver los detalles. Si el Ministerio Público no tenía orden de arresto ni de allanamiento, entonces violó la ley; pero si la tenía, entonces cumplió con los requerimientos de ley”, expresó en el Palacio Nacional, tras participar en un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader.

El encargado de asuntos jurídicos apuntó que respeta la actuación del Ministerio Público, puesto que hay independencia de poderes, e insistió en que no podía hablar porque no conoce el expediente.-