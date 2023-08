Antoliano dice instrucciones del presidente es no utilizar “ni un lápiz del Estado” en campaña política

Consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirma la orden fue impartida en un Consejo de ministros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las instrucciones “precisas” del presidente Luis Abinader es de que los funcionarios del Gobierno, no utilicen “ni un lápiz del Estado” durante las actividades de campaña política en este proceso electoral de cara a las elecciones de 2024.

Así lo dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, entrevistado por Persio Maldonado Sánchez, Enrique -Tuto- Mota, Joel Sardá y quien suscribe, en el Podcast de El Nuevo Diario.

“El presidente (Abinader) dijo ni un lápiz, ni un lápiz del Estado debe usarse en la campaña”, expresó de manera tajante el funcionario con asiento en el Palacio Nacional.

Como si tratara de ilustrar cómo los funcionarios han recibido el mensaje-advertencia del jefe de Estado, Peralta Romero afirmó que algunos miembros del tren gubernamental, ya incluso han planificado adquirir vehículos para uso privado a los fines de poder utilizarlos en las actividades políticas.

“Cené con dos amigos que son funcionarios del Gobierno y uno de ellos me dijo que estaba tratando de comprar un vehículo de medio uso, porque el que tiene es un vehículo del Estado y que como él se va a incorporar a la campaña y no tiene en qué moverse, pues comprará un vehículo usado para esos fines”, detalló el consultor jurídico.

Recordó que las instrucciones del mandatario sobre el no uso de los recursos de campaña en este proceso electoral, fueron impartidas durante la celebración de un Consejo de ministros, realizado hace varias semanas en la Casa de Gobierno.

Para edificar sobre la dimensión o alcance de los fondos y recursos públicos en actividades proselitistas, Antoliano Peralta rememoró un juicio que se le hizo al exvicepresidente Al Gore, en Estados Unidos, tras salir a relucir que desde el aparato telefónico que utilizaba en la Casa Blanca se hicieron llamadas para recaudar fondos para su campaña como candidato presidencial, por el Partido Demócrata en las elecciones del año 2000.

Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo

¿CON QUÉ SE ENTRETIENE ANTOLIANO?

En su tiempo libre, generalmente fines de semana (sábados y domingos), Antoliano Peralta desarrolla una agenda muy particular, que lo aparta de esa cotidianidad que lo “atrapa” en su oficina del Palacio Nacional.

“Los días libres mío yo los dedico un poco a la lectura, participo en una tertulia que me gusta, la conversación con amigos. Generalmente se hacía privada, en casa, y ahora me atrevo a ir a la Librería Cuesta, donde algunos amigos nos reunimos los sábados al mediodía para hablar y oír hablar, y eso me entretiene mucho y me gusta”, expuso.

Añadió que también tiene el hábito de compartir en ambiente de Karaoke, donde comenzó siendo parte del público, luego pasó a hacerle coro y ahora ya se atreve a pararse frente al micrófono a interpretar canciones de su preferencia.

Dijo que los domingos tiene la costumbre de desayunar con sus tres hijos.

“Ahora, incluso, incluimos a una nieta que se agrega, que tiene cinco años”, añadió.

La música que prefiere escuchar no es la que está actualmente de moda, pero sí de muy buena calidad. Le deleitan las canciones del movimiento de la Nueva Trova y en ese orden mencionó a sus cantantes favoritos Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute y Patxi Andión.

A los entrevistadores extrañó que Antoliano Peralta no mencionara entre sus favoritos al gran Pablo Milanés, pero asumimos que se trató de un “salto” de memoria, lapsus u olvido momentáneo.

(FOTO: FÉLIX LARA)