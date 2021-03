(VIDEO) Anthony y Lillard deciden triunfo de Trail Blazers ante Warriors

EL NUEVO DIARIO, PORTLAND, EE.UU.- El ala-pívot de origen puertorriqueño Carmelo Anthony y el base Damian Lillard consiguieron 22 puntos cada uno y encabezaron el ataque de los Trail Blazers de Portland que se impusieron por 108-106 a los Warriors de Golden State en la NBA., informaron este jueves medios deportivos.

Pero fue Lillard quien, a falta de 13.7 segundos para el final, anotó el triple decisivo que aseguró la victoria de los Trail Blazers.

El triunfo permitió al equipo de Portland poner su marca ganadora en 20-14 en lo que va de temporada y seguir segundos en la División Noroeste y quintos en la Conferencia Oeste.

When the ⌚️ starts winding down..

You know what ⌚️ it is.@Dame_Lillard: Final 8 @trailblazers points, game-winning triple with 13.7 left. pic.twitter.com/4ZWP3DNQdQ

— NBA (@NBA) March 4, 2021