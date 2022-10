Anthony Edwards reconoce no haber empezado bien la temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Los Minnesota Timberwolves están en alerta después de haber empezado la temporada con muchas dudas en lo que respecta a los ajustes y el estilo de juego derivados de los importantes cambios realizados este verano. La franquicia ha registrado dos victorias, ambas ante Oklahoma City Thunder, y ha caído derrotada contra Utah Jazz y San Antonio, dos equipos a los que se les espera en la zona baja de la Conferencia Oeste. Y las sensaciones no han sido buenas.

Por su parte, Anthony Edwards ha realizado un ejercicio de autocrítica mediante el cual se hace responsable de su intermitente rendimiento en esta primera semana de competición. De hecho, el joven talento admitió en una entrevista para el medio The Athletic que su nivel de intensidad ha sido bajo. «Tengo que salir con mejor energía y ayudar al equipo», declaró tras la derrota ante San Antonio.

Edwards promedia 20,0 puntos por partido tras anotar 30 tantos ante los Jazz y los Thunder, aunque ambas actuaciones han ido acompañadas de otras mucho más discretas saldadas con nueve y once tantos, respectivamente. No obstante, no preocupan tanto los resultados, pues la llegada de Rudy Gobert precisa de un necesario periodo de adaptación, sino las palabras del propio Edwards cuestionando este ‘big-ball’. Así, el alero declaró tras la derrota ante Utah que se encuentra mucho más cómodo jugando en quintetos pequeños aunque quiso aclarar que trabajaría para ajustarse al nuevo sistema.

En consecuencia, los primeros abucheos al equipo no se han hecho esperar, lo cual quiere evitar a todo costa la joven estrella. «Los aficionados no se equivocan. Nos vemos mal. Definitivamente no quiero volver a ser abucheado en casa.» Ahora, los Timberwolves tendrán la oportunidad de resarcirse y situarse en balance positivo en los próximos dos partidos, los cuales se disputarán en casa ante San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers.

