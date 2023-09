Anthony Edwards, despreocupado por rivales de USA en Mundial

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Anthony Edwards ha brillado en el Mundial 2023 y está lleno de confianza para la segunda ronda del torneo. «Pienso que vamos a ganar», afirmó el escolta a The Athletic.

Estados Unidos terminó invicto la fase de grupos con récord de 3-0 frente a Nueva Zelanda, Grecia y Jordania. No tuvieron problemas para triunfar en sus tres presentaciones y acumularon un diferencial de puntos de 103. Ahora los espera una nueva fase en la que enfrentarán a Montenegro y Lituania. «No estamos realmente preocupados por esos tipos. Creo que tenemos una gran oportunidad para ganar, tenemos un gran cuerpo técnico y grandes jugadores. Nuestra confianza es máxima», admitió el jugador de los Minnesota Timberwolves.

Edwards lidera al Team USA con 16,3 puntos por partido y también se ubica de segundo en rebotes con 5,7 y tercero en asistencias (3,3). De acuerdo al head coach Steve Kerr, Ant-Man es el líder de esta selección.

Por su parte, el también técnico de los Warriors fue más conservador con sus declaraciones para la siguiente etapa. «Sabemos que la competición está a punto de ponerse más dura», reconoció.

Hart por Ingram en la alineación titular

Brandon Ingram llegó a Filipinas como uno de los titulares inamovibles para Kerr, sin embargo, no ha estado a la altura. El alero promedia apenas 4,7 puntos, 3,3 asistencias y 2,3 rebotes e incluso declaró que estaba frustrado con su rol. En el último encuentro contra Jordania fue sustituido en el quinteto estelar por Josh Hart, quien ha recibido elogios por su versatilidad.

«Solo queríamos ver algunas alineaciones diferentes. La parte complicada de FIBA es que tienes pocas semanas para formar tu equipo. Simplemente sentimos que era importante echar un vistazo a Josh con el grupo titular y a Brandon con el siguiente grupo y ver si las combinaciones encajaban. Me gustó lo que vi. Es decir, obviamente el partido no fue competitivo, pero hubo buena fluidez con ambos grupos. Así que ya veremos. No hemos tomado ninguna decisión de cara al futuro», argumentó Kerr.