Anthony Davis temió por una lesión más grave

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Antes de que supiésemos que la ausencia de Anthony Davis se ceñiría a las cuatro semanas, no pocos estaban asustados por lo que podía ser una grave lesión de rodilla que le obligase a someterse a una cirugía. Sus gestos de dolor y ver que prácticamente no podía andar tampoco eran buenas señales. Por suerte todo ha quedado en un susto, pero él mismo admite que se temía lo peor.

«Al final he llegado a un punto en el que directamente me era difícil caminar. Me he visto obligado a tomarme un descanso. Escuché algo así como un ‘pop’ y lo primero que pensé fue en que sufría una lesión mayor. Fue una situación que me causó nerviosismo, pero por suerte, gracias a Dios, no fue eso», expresa a los medios.

Con los Lakers sin terminar de arrancar, Davis sabe de su importancia en el equipo. El curso pasado se perdió 36 de los 72 partidos y ello pudo frenar el crecimiento de la química del grupo. De cara a lo que se avecina, entiende que ahora estamos antes una situación diferente.

«Mentalmente estoy bien. Estoy en un buen momento. El año pasado pudo ser un poco mi culpa, pero este año ha sido a causa de una jugada extraña. Entonces, sabiendo que no podría haber hecho nada para evitarlo, supongo que me mantiene en una buena situación. El vestuario me mantiene en una buena posición. La gente que me rodea fuera del baloncesto me mantiene en un buen lugar. El apoyo de mi esposa también es importante para mantenerme centrado», sentencia.

