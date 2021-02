Anthony Davis sufre molestias en el tendón de Aquiles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Después de ganar un anillo especial y diferente con un LeBron James descomunal, los Lakers siguieron reforzando su plantilla con incorporaciones de lujo a muy bajo coste. Estas, en cierta forma les obligaron a cambiar de estilo de juego y ajustar diferentes aspectos en la faceta defensiva. Pero el equipo ha respondido bien, demostrando que en ambos lados de la cancha tiene las herramientas y el talento para tocar todos tipo de registros. Los angelinos están mostrando su versión más contundente y seria en mucho tiempo. Y vista la experiencia del año pasado son uno de los grandes favoritos para hacerse con el título.

No obstante, si algo puede obstaculizar a los hombres de Frank Vogel que persiguen el repeat son las lesiones y demás aspectos físicos. Tienen piezas claves que son propensas a lesionarse y otras cuya edad les obliga a estar entre algodones durante gran parte de la temporada. Este es el caso de Anthony Davis, jugador con cierto historial en la enfermería y con el que la franquicia no quiere tomar riesgos. Según Dave McMenamin de ESPN , ha estado lidiando con la incomodidad en el tendón de Aquiles y ha tenido problemas de cuádriceps. De hecho, está en la lista de cuestionables para el partido de esta noche ante los Thunder.

Por otra parte, los médicos del equipo californiano afirman que las imágenes médicas del tendón de Aquiles mostraron que está bien, pero Anthony Davis ha sentido cierta tensión en la esa zona, lo cual es un poco preocupante. En una regular season con un calendario tan ajustado quizás lo mejor es que un jugador tan importante para los Lakers se recupere de estas molestias y llegue a punto para la postemporada. Y más teniendo en cuenta la importancia que ha tenido esta lesión en el declive de grandes carreras NBA.

Además, The Brow no ha empezado el curso 2020/2021 con grandes números. Muchos lo esperaban para la carrera del MVP, y puede que este tipo de dolencias le hayan restado impacto, aunque demuestra cada noche que su rendimiento no entiende de estadísticas y él solo se centra en hacer mejor al equipo. Así lo manifestó el propio Davis: “No confío en la ofensiva para tener una gran temporada. Estoy haciendo todo lo que puedo en defensa. Cuando eres un jugador two way, no tienes que depender de un aspecto del juego que trate solo de anotar. Puedo ayudar a mi equipo a ganar en el lado defensivo y hacer tiros cuando sea necesario”.