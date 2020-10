Anthony Davis, sobre su futuro: “No tengo ni idea”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A Anthony Davis no le han dejado terminar de creerse que era campeón de la NBA antes de preguntarle sobre su futuro. La estrella de los Lakers tiene una opción de jugador de 28,7 millones de dólares para la próxima campaña; sin embargo, todas las informaciones apuntan a que renunciará a tal posibilidad para salir a la agencia libre. En ese escenario, la cuestión era si seguirá o no en la franquicia angelina. La Ceja no asegura nada, pero sin duda vería con buenos ojos continuar vistiendo el oro y púrpura.

“No tengo ni idea. Lo he pasado muy bien este año en Los Ángeles. Esto ha sido una enorme alegría, algo simplemente asombroso. Durante los próximos meses, lo resolveremos. Quiero decir que no estoy cien por cien seguro de qué ocurrirá, pero por eso mi agente (Rich Paul) es quien es. Lo discutiremos y lo resolveremos”, comenta a los medios.

Dando por hecho que renuncie a su player option, algo que por ahora tampoco es un hecho, el siguiente contrato de Davis no le supondría un gran cambio respecto a sus emolumentos, aunque sí en cuanto a la seguridad de contar con un acuerdo firmado a largo plazo. Según Bobby Marks de ESPN, y si el tope salarial se mantuviese en los 109,1 millones de dólares –está en el aire– Davis podría percibir 32,7 millones en la próxima campaña.

Siga o no, en los Lakers no pueden sino remarcar como un acierto el traspaso en el que renunciaron a Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda para hacerse con él. En su primer año con los californianos ha sido elegido para el mejor quinteto de la NBA así como para el mejor defensivo; además, ha quedado segundo en la votación de Mejor Defensor del Año siendo superado únicamente por Giannis Antetokounmpo. Y lo más importante, les ha empujado a conseguir el trofeo Larry O’brien.

Con el anillo Davis justifica de una manera rotunda el haber pedido el traspaso en 2019 para dejar New Orleans. Si bien fue criticado por algunas voces al tomar tal decisión, el hecho de tener ya su primer campeonato deja en la sombra la presión que pudo sentir en aquel momento. La Ceja quería ganar. En los Pelicans no pudo. En los Lakers ya forma parte de la historia.

“Es parte de tu legado el decir que eres un campeón.No todo el mundo puede decir eso. Quería hacer lo mismo en New Orleans. Estuve allí durante siete años. Quieres saltar a la cancha y competir por un campeonato cada vez que pisas la pista. Me acerqué a ello alcanzando la segunda ronda. Pensamos que teníamos una oportunidad antes de que DeMarcus Cousins se lesionara. Cuando me traspasaron todo lo que quería era ser campeón. Poder competir y poder ganar. He podido hacerlo en mi primer año con Lakers”.