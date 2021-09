Anthony Davis se compromete a jugar más minutos como pívot con los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Las horas posteriores al fichaje de Russel Westbrook por los Lakers estuvieron salpicadas de infinitas dudas. Una de ellas ponía el grito en el cielo por la falta de espacio de la que los angelinos se habían aquejado durante la temporada y que la llegada del base recrudecía. Sin embargo, no tardaron en salir reportajes que hablaban de reuniones internas del nuevo Big Three en las que LeBron decía poder apartarse notablemente de la creación de juego y Davis ocupar de una vez por todas el puesto de pívot, del cual ha rehuido pese a ser la fórmula más coherente a nivel espacial ofensivo y defensivo.

Al no hacerse públicas estas declaraciones, la duda sobre el rol de La Ceja podía seguir en el aire, pero no después de su último testimonio. «Había expectativas y después de discutirlo, estoy listo para jugar como pívot» declaraba el jugador durante el media day de Los Angeles Lakers. Seguramente estas palabras hagan suspirar de alivio a más de uno, aunque no signifiquen que Anthony Davis vaya a disputar todos los minutos como ‘cinco’. Él mismo deja caer que va a seguir compartiendo pista con Howard o Jordan.

Su reticencia a este puesto proviene de la obligación que le supone a la hora de ser la presencia interior. Sufriendo más a nivel físico y mental sin la libertad de poder pisar con asiduidad la línea exterior. No obstante, es muy evidente que la versión más mortífera de los Lakers ha llegado con él como único hombre alto, pese a reducirse al tramo más definitivo de la postemporada. Estos dos años ha sido difícil ver a Davis como pívot durante la temporada regular, pero la llegada de Westbrook casi obliga a convertirlo en discurso. Como bien sabe La Ceja.

Relacionado