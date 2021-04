Anthony Davis regresará este viernes con los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Se acabó la espera. Anthony Davis volverá a las pistas este viernes para enfrentarse a los Mavericks en Dallas, algo que él mismo ha confirmado ante los medio tras asegurar que está “cien por cien saludable”.

El jugador interior de los Lakers regresa así a la acción tras más de dos meses de baja en los que se ha perdido un total de 30 partidos. Tal tiempo de ausencia se debe a la enorme precaución que se ha tenido con su problema en el tendón de Aquiles, ya que como él mismo explica, al principio no pensó que se tratase de algo tan grave.

“No pensé que fuera un problema tan grande. Después llegó el partido del 14 de febrero en Denver, y allí sentí un dolor como nunca antes. Así fue como supe que probablemente era algo serio. Solo quería asegurarme de estar al cien por cien cuando regresara. No quería que fuese un problema que se reprodujese esta temporada o el resto de mi carrera. No haber vuelto al cien por cien no hubiese sido justo para mi ni para el equipo. Me siento muy bien”.

Para los angelinos la vuelta de Davis es muy importante, más aún dado que tampoco cuentan con LeBron James. Desde que La Ceja no puede jugar, el equipo ha tenido un balance de 14-16, lo cual le ha hecho perder posiciones en el Oeste hasta ser en estos momentos quintos a dos partidos y medio de Denver Nuggets. Además, los encuentros que ahora encaran frente a Dallas pueden ser fundamentales, ya que solo tienen una renta de dos partidos y medio con Portland y de cuatro con los propios Mavs. En todo caso, Davis agradece el trabajo hecho por sus compañeros.

“Los muchachos han hecho un gran trabajo asegurándose de que permanezcamos en la pelea mientras LeBron y yo hemos estado fuera. Ahora que estoy a punto de regresar, creo que probablemente tenga un par de semanas en la que mi trabajo será tratar de ayudar al equipo a mantenerse a flote hasta que él (LeBron) también regrese. Este equipo ha hecho más de lo que podemos pedir”, concluye.