Anthony Davis regresará este viernes ante los Pelicans

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La reaparición de Anthony Davis no se demorará más. El interior de Los Angeles Lakers regresará este viernes ante los New Orleans Pelicans, según ha informado el periodista de The Athletic, Shams Charania.

La franquicia angelina presenta un balance de 4-13 desde que Davis sufriera un esguince en el tobillo a mediados del pasado mes de febrero. Entonces se preveía un proceso de recuperación de dos semanas que ha terminado por extenderse hasta el mes y medio.

Los Lakers ocupan actualmente la décima posición de la Conferencia Oesta con tan solo medio partido de ventaja sobre los San Antonio Spurs, por lo que la presencia de Davis se presenta como fundamental para intentar amarrar un puesto en playoffs, previo paso por el torneo play-in.

Davis ha promediado 23,1 puntos, 9,7 rebotes, 2,9 asistencias, 2,3 tapones y 1,2 robos en los 37 partidos que ha disputado en el presente curso, todos ellos como componente del quinteto titular.

Relacionado