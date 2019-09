Anthony Davis: “Quiero jugar con la selección de EEUU para los Juegos Olímpicos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Tras la cascada de renuncias al Mundial de Baloncesto ahora llega la de levantar la mano para apuntarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Draymond Green, Stephen Curry, James Harden, Damian Lillard… y ahora Anthony Davis.

La lista de jugadores que parecen dispuestos a estar en la cita olímpica está creciendo conforme se les pregunta. Era lo esperado. Para los jugadores NBA el jugar en las olimpiadas tiene un peso mucho mayor a hacerlo en el torneo FIBA. Para Davis no es distinto.

“Quiero jugar con la selección de Estados Unidos. Si tengo la oportunidad, y me invitan, definitivamente me encantaría estar allí. Pop, estoy preparado”, señala a The Jump de ESPN durante el Media Day de los Lakers.

Davis dijo ‘no’ al Mundial al entender que era lo mejor de cara a la próxima campaña NBA. Acababa de ser traspasado y además tenía que filmar Space Jam 2 con LeBron James. A ese respecto, tiene claro que de cara al verano de 2020 las circunstancias habrán dado un gran cambio.

“En cuanto al pasado verano, estaban pasando muchas cosas. Por un lado estaba el traspaso, el hecho de tener un año de contrato… Había que tener muchas cosas en cuenta. El próximo verano, con suerte, tomaré una decisión en la agencia libre. Creo que esa será la mayor diferencia”, aclara.

Nada es seguro, pero todo parece estar preparándose para que en Tokyo regrese un Team USA cuyo favoritismo esté fuera de toda duda. El golpe en el Mundial ha sido duro. Acabar séptimos, la peor clasificación en la historia de Estados Unidos en esta competición no ha sentado bien. Ahora, de cara a los Juegos Olímpicos, queda por ver si se confía en alguno de los chicos que estuvieron en China, o si por contra la plantilla que forman es completamente nueva. Por ahora va apuntando a lo segundo.

