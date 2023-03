Anthony Davis no jugará esta noche ante los Thunder

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Bill Murray despierta un día más en Punxsutawney. Es el Día de la Marmota. Anthony Davis vuelve a ser baja.

Los Angeles Lakers han anunciado que el pívot no estará disponible para el duelo de esta noche ante los Thunder, alegando en el informe de lesionados que sufre una lesión por estrés en el pie derecho. La Ceja se unirá por tanto a LeBron James y a D’Angelo Russell en la lista de ausencias de los de Darvin Ham, que tendrán que intentar sacar el partido adelante sin sus tres principales referencias ofensivas.

A falta de más información, no está claro si esta se trata de una dolencia realmente preocupante o si los californianos simplemente han dado descanso a AD por tratarse de la segunda jornada de un back to back. Davis no ha jugado todavía dos noches consecutivas desde que regresase de la lesión sufrida a finales de diciembre, de modo que es posible que esta se trate simplemente de una medida de precaución.

En cualquier caso, esta es una terrible noticia para los angelinos, pues el de esta noche se presenta como uno de esos choques de obligatorio triunfo si quieren llegar al menos a los puestos de play-in. Tras la lesión de LeBron, que será revaluado en dos semanas y se perderá posiblemente un periodo mayor de tiempo, Anthony estaba llamado a dar un paso adelante y echarse al equipo a la espalda en esta serie de encuentros, pero al menos hoy tendrá que seguir el duelo desde el banquillo.

Esta puede ser una jornada fundamental para las aspiraciones angelinas, que no solo se miden a unos Thunder que, aunque estén cayendo en las últimas semanas, son estrictamente un rival directo sino que tendrán también un ojo puesto en el Blazers-Pelicans que tendrá lugar más tarde. Los cuatro equipos que pelean por la última plaza de play-in se miden entre sí en la madrugada de hoy, en la que hay más en juego que un simple triunfo.

