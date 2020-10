Anthony Davis: “Miami es un equipo especial”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Queda poco tiempo para que comiencen las finales entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat y los elogios entre ambos no paran de producirse. Con un camino similar hasta la lucha por el anillo –llegan los dos con un balance de 12-3 en playoffs– nadie se fía de su contrincante, y con razón. Aunque los angelinos son favoritos para una gran cantidad de analistas, lo conseguido por los Heat tampoco pasa desapercibido, y mucho menos para los propios jugadores de los Lakers. Anthony Davis, una de las estrellas de estos últimos, habla así del conjunto dirigido por Erik Spoelstra.

“Miami es un equipo especial. Mucha gente ha pensado que no deberían estar aquí, pero es uno de esos equipos que siempre pelea”. No le faltan argumentos a La Ceja para hablar así de los Heat. Más allá de la cómoda eliminatoria que tuvieron ante Indiana Pacers, contra los Bucks empezaron a demostrar que tumbarlos no es nada sencillo. Fue justo contra los de Milwaukee cuando empezaron a hacer gala de una fortaleza mental a prueba de obstáculos –importantes desventajas en el marcador– para posteriormente refrendarlo contra Boston Celtics. No puedes despistarte ante ellos.

Dejando de lado a su rival, Davis fue igualmente cuestionado por cómo llegaban los Lakers a las Finales. Para la estrella de los de oro y púrpura el parón por la pandemia les vino bien. “Estar aquí es algo especial. Nuestro equipo ha pasado por muchos obstáculos durante este año. Seguimos empujando, seguimos peleando… Creo que la suspensión fue buena para nosotros porque nos permitió reagruparnos”, explica.

Para Davis serán sus primeras finales, o lo que es lo mismo, la primera oportunidad para lograr un anillo. Tal debut difiere enormemente de la experiencia de LeBron, quien disputará sus décimas Finales mientras que tiene en su poder tres anillos de campeón. Respecto a la importancia que tendría para El Rey ganar con los Lakers, Davis asegura que este título solo quedaría en valor por detrás del conseguido en Cleveland.