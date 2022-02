Anthony Davis estará al menos dos semanas de baja para los Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Una vez más Anthony Davis cayó al suelo agarrándose un dolor incontenible. Por desgracia para los Lakers, ya se han acostumbrado a atestiguar esa escena y esperar lo peor. Esta vez fue el tobillo, una articulación que ya le ha dado unos cuantos dolores de cabeza durante su carrera. La franquicia no quiso ir más allá de señalar la zona afectada, pero los pronósticos no eran halagüeños. Una vez realizada la primera prueba de rayos equis, Vogel y los suyos podían respirar tranquilos ante la ausencia de fractura. El jugador tendrá que reevaluarse nuevamente hoy mismo, pero atendiendo al primer examen, todo apunta a un esguince leve que le tendrá al menos dos semanas fuera de concurso.

Los Lakers pudieron reponerse tras la lesión de Davis y, gracias a un magnífico último cuarto de LeBron James, rematar la remontada frente a los Utah Jazz en el Cripto.com Arena. La Ceja no había sido elegido para el partido del All-Star, pero aprovechará estos días de parón para avanzar en su recuperación. Según revela Dave McMenamin en ESPN, el jugador volverá a ser reevaluado después de este pequeño descanso en la temporada.

Pese a sumar una victoria de orgullo, la mayoría de jugadores y miembros del staff angelino no podían evitar estar cabizbajos al término del encuentro. Esta será la segunda lesión seria que Davis tenga que afrontar esta misma temporada y la tercera en menos de un año natural. Es cierto que el equipo no carbura de ninguna de las formas, pero privarle de uno de sus pilares durante un tercio de la temporada no ayuda en absoluto. «Obviuamente, no puedo saber seguro cómo se siente. Pero es frustrante ver que va a tener que perderse un tiempo de nuevo» lamentaba Frank Vogel en rueda de prensa. Davis tan solo ha jugado 37 de los 58 partidos que el equipo ha disputado este curso. La cifra de encuentros perdidos no hace más que aumentar.

