Anthony Davis está dispuesto a asumir el liderazgo en ausencia de LeBron

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Si en ocasiones ha habido que buscar alguna pega a la figura de un talento como el de Anthony Davis, el carácter acude como uno de los defectos que se le achacan comúnmente. Tímido y callado, La Ceja admite que no suele levantar la voz a no ser que sus nervios estén al borde del colapso. La actual temporada está suponiendo el mayor desafío que el jugador ha enfrentado desde que llegó a los Lakers a este respecto. Con LeBron James perdiéndose partidos por lesión y ahora totalmente apartado del grupo por protocolos sanitarios, Davis ha tenido que dar un paso adelante ante el que no se ha amilanado. «Se está poniendo a prueba mi liderazgo, es un buen test para mí».

Davis habló sobre este tema con el periodista de Yahoo Sports Chris Hynes después de la victoria de Los Angeles frente a Sacramento. En ella, el ala-pívot lideró a su equipo en lo estadístico. Pero eso ya sabía que podía hacerlo, el verdadero reto está en ser un líder espiritual y más vocal. «No tengo que decirle a la gente lo que tienen que hacer, pero si es necesario lo haré. Esta temporada, por desgracia para su equipo, el jugador ha tenido que mostrarse duro con el rendimiento individual y colectivo de los Lakers cuando antes no era lo usual que se pronunciara con tanta efusividad. «Estoy acometiendo el siguiente paso en mi carrera como líder. Lo hago a mi manera, intentando complementar a tipos como Rondo, Carmelo y Russ. Ellos saben que soy callado, pero me están incentivando a usar mi voz para guiar al equipo».

AD hacía oficial un cometido que ya lleva enarbolando varias semanas. «Voy a ser el tipo que exprese sus pensamientos tanto en el vestuario como ante los medios. Somos un equipo veterano con personas que saen perfectamente lo que tienen que hacer. Esto es importante sobre todo cuando falta una personalidad como él [James]». Davis también se ha convertido a su vez en el principal apoyo de LeBron, con el que habló aquella misma mañana para cerciorarse de que se encontraba bien y sin síntomas.

