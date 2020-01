Antetokounmpo y Harden, Jugadores del mes de diciembre

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Giannis Antetokounmpo continua invicto esta temporada en nombramientos mensuales. El jugador de los Milwaukee Bucks fue condecorado como Jugador del mes de diciembre en la Conferencia Este.

“Anteto” une ese nombramiento al que ya había conseguido en noviembre, durante el primer mes de competición. En toda su carrera, el heleno ha recibido el premio de Jugador del mes en siete ocasiones (cuatro la temporada pasada, la de su MVP). Continúa pues Giannis Antetokounmpo su firme camino para revalidar el trofeo de MVP conseguido la temporada pasada. Sus promedios en diciembre fueron de 29,3 puntos, 12,0 rebotes y 5,3 asistencias.

James Harden, por su parte, fue el Jugador del mes en la Conferencia Oeste. El escolta de los Houston Rockets lo consiguió gracias a unos agigantados promedios de 37,3 puntos, 6,9 asistencias, 5,6 rebotes y 2,1 robos por encuentro. Es el primer nombramiento mensual para Harden esta temporada después de que Luka Doncic fuera el más destacado en el Oeste durante el mes de noviembre. Se trata del noveno galardón mensual en la carrera de Harden.

Novatos del mes

La NBA dio a conocer también este jueves los novatos del mes de diciembre, siendo Ja Morant (Memphis Grizzlies) y Kendrick Nunn (Miami Heat) los agraciados.

Ambos jugadores fueron ya los más destacados en la edición de noviembre, así que tanto uno como el otro presentan su candidatura firme a llevarse el premio de debutante más destacado.

