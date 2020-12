Antetokounmpo, sobre su posible renovación: “No estoy centrado en eso”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Milwaukee Bucks parece tener poca confianza en cerrar una extensión de contrato con Giannis Antetokounmpo y el MVP, lejos de alentarles, más bien les da la razón. La franquicia de Wisconsin se ha movido en el mercado con el único objetivo de convencer al griego, pero el tropiezo con Bogdan Bogdanovic puede salirles caro. A estas alturas que firme antes de la próxima agencia libre se antoja muy complicado –pese a que le hayan regalado un bolígrafo por su cumpleaños–. Pero claro, siempre quedaba escuchar al protagonista y conocer de primera mano qué piensa. Pues bien, lo ha hecho y el resultado no suena demasiado halagüeño para los Bucks.

“En este momento no estoy centrado en eso. Solo intento concentrarme en mí mismo. Por ahora es algo que no está en mi mente. En mi cabeza solo tengo jugar al baloncesto y mejorar cada día. Sé que esto es importante para la ciudad de Milwaukee, para el mundo NBA y los medios, pero soy una persona bastante privada. Las respuestas sobre mi contrato siempre van a ser las mismas”, comenta en declaraciones recogidas por Marc J. Spears de ESPN.

Por un lado podemos entender que The Greek Freak lo deja todo en manos de sus agentes, pero por otro deja la puerta abierta a pensar que por el momento no va a decidir y que habré que esperar algunos meses más, posiblemente hasta julio de 2021 para que su futuro sea desvelado.

¿De qué puede depender su decisión? De los resultados deportivos. Giannis lleva dos cursos siendo MVP y dirigiendo al mejor equipo de la temporada regular, pero en sendas oportunidades ha terminado claudicando en playoffs antes de las Finales. A diferencia de anteriores momentos, ahora se le ve más deseoso de conseguir un anillo; tanto como para asegurar que está abierto a formar equipo con otra súper estrella para ganar, aunque el fuese segundo espada. Curiosamente, cuestionado por si todo lo que no sea ganar sería un golpe definitivo, Antetokounmpo no cree que la situación no sea tan extrema.

“No creo que nos encontremos en una situación de campeonato o fracaso”, recalca dejando claro que no todo depende de destronar a LeBron James y los Lakers en la próxima temporada. Puede que tenga razón y que haya más factores –los habrá– pero sin duda el verse ganador en la que pare él es su casa, Milwaukee, cerraría casi con llave la puerta de salida.

Middleton, al margen

Si hay un jugador que ha hecho de escudero de Antetokounmpo estos últimos años ese es Khris Middleton. Ambos han crecido juntos y han convertido a los Bucks en uno de los actuales referentes de la NBA. Claro está que desea que firme una extensión –son ya ocho años juntos– pero no por ello quiere presionarle para que tome una decisión u otra. “Creo que a estas alturas, tras ocho años jugando juntos y tras tantas experiencias, somos más que amigos, así que en el fondo lo que quiero es que haga lo que sea mejor para él y para su familia“, explica a los medios.