Antetokounmpo se une a Kevin Love: dona 100.000 dólares a afectados por coronavirus

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- En la mayor crisis que ha vivido la NBA en últimas décadas, algunas estrellas de la competición, los rostros de la Liga, están empezando a mostrar su facción más cooperativa con la comunidad.

Si el jueves era Kevin Love quien arrimaba el hombro para ayudar, con una donación de 100.000 dólares, al personal de los Cavs afectado por la suspensión de la temporada (gente que trabaja en el pabellón, etc), un día más tarde se la ha unido Giannis Antetokounmpo.

El líder de los Milwaukee Bucks y candidato número uno al MVP del presente curso también contribuirá a paliar la crisis con otra donación de 100.000 dólares. En su caso, como el propio jugador pudo anunciar, el dinero irá destinado a ayudar al personal de los Bucks afectado por la detención de los partidos.

“Va más allá del baloncesto. Y durante estos tiempos tan duros quiero ayudar a la gente que hace mi vida, la de mi familia y la de mis compañeros más fácil. Yo y mi familia nos comprometemos a donar 100.000 dólares al personal del Fiserv Forum (pabellón de los Bucks). Podemos pasar por esto juntos!”, pudo detallar Giannis a través de su cuenta personal de Twitter.

Kevin Love anunció el jueves que esperaba que su movimiento no fuera el único. Solo unas horas después le ha seguido Antetokounmpo. Se espera que en próximas fechas nuevos jugadores se sumen a la causa de ayudar a los afectados más invisibles de la suspensión de la NBA.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020