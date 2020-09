Antetokounmpo intentó volver al partido ante el Heat pese a su lesión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Giannis Antetokounmpo apenas pudo disputar 11 minutos y medio del cuarto partido ante los Heat antes de tener que abandonar el parqué. El griego, que ya era duda por culpa de unas molestias en su tobillo derecho, tuvo que marcharse tras sufrir un esguince en dicha articulación, pero antes de ello se aseguró de lanzar los dos tiros libres que había forzado en la acción en la que tuvo lugar la lesión, pues de lo contrario quedaría oficialmente descartado su regreso a la pista.

Esto no resulta baladí, ya que, según Adrian Wojnarowski, de ESPN, el alero trató de convencer a los médicos de los Bucks de que le dejaran volver a jugar. Esto finalmente no ocurrió, pues Giannis fue incapaz de apoyar con firmeza o de saltar y la franquicia no tardó en confirmar que no volvería a la pista, aunque nadie se atrevió a descartarlo de forma definitiva para el quinto encuentro de la serie.

La actitud de Antetokounmpo no resulta difícil de entender, pues la lesión llegó en un momento particularmente doloroso para él. Con los de Wisconsin rozando la eliminación y sabiéndose cuestionado por su nivel en la eliminatoria, arrancó el choque ofreciendo su versión más dominante y manteniendo en el partido a unos Bucks en los que, salvo por él, nadie parecía especialmente interesado en competir. En menos de 12 minutos tuvo tiempo para anotar 19 puntos, 8 más de los que anotaron todos sus compañeros juntos en ese periodo.

Sin embargo, fue su salida la que terminó de activar a los suyos, que rindieron a un nivel fantástico y acabaron logrando su primer triunfo en la serie. De momento, han sabido gestionar perfectamente su baja, pero habrá que ver si, en caso de que no pueda disputar el Game 5, las cosas cambian.