Antetokounmpo, incómodo por despido del entrenador Jason Kidd

EL NUEVO DIARIO.- Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, habló públicamente este miércoles por primera vez desde que Jason Kidd fue despedido como entrenador el pasado lunes y dijo que deseaba que lo que platicaron se mantuviera en secreto.

Antetokoumpo reconoció haber llamado a Kidd unos 15 minutos antes de que él oficialmente fuera notificado de su despido por parte de los Bucks.

Cuando se le preguntó sobre lo que dijo, Antetokounmpo declinó a dar más detalles.

“Es un poco incómodo, especialmente para un tipo como yo, como dije, una de mis características es que soy leal a las personas que me rodean”, dijo Antetokounmpo a los reporteros. “Esa es una de mis características, pero es algo incómodo saber antes de que se sucediera”.

Después del despido, Kidd le dijo a Ramona Shelburne, de ESPN, que cuando Antetokounmpo lo llamó se ofreció a salvar su trabajo.

“Fue gran parte de mi éxito”, dijo Antetokounmpo sobre Kidd. “Él confió en mí, puso el balón en mis manos, me motivó a diario, me impulsó a ser bueno y no ser un mediocre.

Con Kidd, Milwaukee tuvo un récord regular de temporada de 139-152, aunque se considera un equipo en ascenso, con jóvenes estrellas incluida Antetokounmpo.

