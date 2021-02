(VIDEO) Antetokounmpo gana duelo a Williamson y Bucks se imponen a Pelicans

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE, EE.UU.- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo acabó con un doble-doble de 38 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias y un tapón, que lo dejaron al frente del ataque de los Milwaukee Bucks en el partido que ganaron con suspense por 129-125 a los New Orleans Pelicans.

El alero Khris Middleton también brilló en el juego ofensivo de los Bucks al aportar otros 31 puntos, con siete rebotes y seis asistencias que también ayudaron a la victoria de los Bucks (20-13), la cuarta consecutiva que los mantienen líderes destacados de la División Central y terceros en la Conferencia Este.

El alero segundo año Zion Williamson anotó 34 puntos con ocho rebotes, seis asistencias y un tapón, que lo dejaron al frente de los Pelicans, pero al final no pudo ganarle el duelo individual a Antetokounmpo, ni tampoco su equipo quedarse con la victoria.

Giannis and Middleton each score 30+ in the @Bucks 4th win in a row! #FearTheDeer @Giannis_An34: 38 PTS, 10 REB@Khris22m: 31 PTS, 7 REB, 6 AST pic.twitter.com/cYV08sESK2

— NBA (@NBA) February 26, 2021