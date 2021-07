Antetokounmpo: “Es el momento de ser más disciplinado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Giannis Antetokounmpo está realizando unas fantásticas Finales. Lejos de sentir la presión o de errar en momentos importantes, está manteniendo una línea recta al más alto nivel para ser esa piedra sobre la que gira un equipo que está a una victoria de hacerse con el anillo 50 años después.

Con un promedio de 32,2 puntos, 13 rebotes, 5,6 asistencias, 1,4 robos y 1,2 tapones ha ayudado a que los Bucks pasen del pesimismo (2-0 abajo) a verse en la cresta de la ola (3-2 arriba). Es justo esa sensación, la de verse casi campeones, la que quiere eliminar el griego de cara al sexto partido. Su mentalidad, aún sabiendo lo que están a punto de conseguir, es la de hacer prevalecer la seriedad para evitar cualquier sorpresa desagradable.

“Es difícil no adelantarse, pero este es el momento de ser más disciplinado. Eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a tratar de ser lo más disciplinado posible. No es hora de emocionarse demasiado. No se entusiasmen demasiado con el partido”, comenta The Greek Freak a Tim Bontemps de ESPN.

Acariciando la consecución de su primer campeonato con la camiseta de los Bucks, Giannis echa la mirada atrás para recordar cuánto ha costado llegar a este punto. Para el griego, la actual situación es el resultado del trabajo realizado en el equipo diariamente.

“Como equipo, siento que durante todo el año ni subimos ni bajamos demasiado. Seguimos concentrados y construyendo buenos hábitos. Creo que esto comienza, como ya dije, en el entrenador, Khris Middleton, Jrue Holiday y yo. De ahí parte esta mentalidad, algo que luego se traslada a todo el equipo. Así que hicimos una muy buen trabajo”, sentencia.

