Antetokounmpo cree Morant puede ser campeón con Memphis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE.- Giannis Antetokounmpo no solo consiguió el anillo la temporada pasada, sino que lo hizo posible en un mercado pequeño. Cuando el ruido más apretaba para que cambiase de equipo, él renovó su compromiso con los Bucks y la recompensa fue la mayor de todas: un campeonato.

Ahora, camino de una nueva batalla para intentar repetir tal logro, el griego ha sido cuestionado por cómo ve la evolución de Ja Morant y sus Grizzlies. The Greek Freak no solo elogia el juego del joven base, sino que se muestra convencido de que tiene la oportunidad de ser campeón con el equipo que le eligió en el draft, aunque se trate de un mercado pequeño.

«He visto a Ja mejorar cada año. Creo que está teniendo una temporada increíble, de locura. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a poder ganar un campeonato en Memphis? Mucha gente piensa que no se puede hacer en un mercado pequeño. En mi caso, eso me motiva aún más. No es una verdad absoluta. Solo tienes que seguir el camino que te hace feliz», expresa en declaraciones recogidas por Memphis Commercial Appeal.

Por supuesto no podemos adivinar el futuro, pero sí sabemos que los Grizzlies están inmersos en un talentoso proyecto que ya está dando resultados. Con un excepcional Ja Morant, quien promedia 26,8 puntos, 6,9 asistencias y 5,8 rebotes, están situados en la tercera plaza de la Conferencia Oeste con 41-19. Se están posicionando para ser uno de los mejores equipos durante bastantes años y, quién sabe, poder llegar a emular lo hecho por Antetokounmpo en Milwaukee.

Relacionado