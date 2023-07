¡Antes muerta que sencilla! Kim Kardashian carga con equipo de belleza para foto licencia de conducir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reconocida celebridad y empresaria Kim Kardashian nuevamente demuestra que ‘’antes muerta que sencilla’’ y cargó con su equipo de belleza para renovar su licencia de conducir.

Kim, ha dejado a sus seguidores asombrados, como siempre. La estrella mostró su proceso de estilismo para las fotografías de la licencia en su reality show familiar ‘’The Keeping Up with the Kardashians’’.

Sin embargo, la socialité fue criticada por muchos internautas, pues no pueden creer el nivel de superficialidad que maneja. Hasta su propia hermana, Kourtney Kardashian, publicó en sus redes una foto de su licencia donde aparece muy normal y se rumora que lo hizo en clara alusión a su hermana menor; la propia Kim publicó en sus redes la primer licencia que obtuvo en el Malibu Grand Prix, y sí que hay gran diferencia.

