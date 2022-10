Antes de la pandemia, ¿en qué gastaban su dinero los jóvenes dominicanos? ¿Cómo lo hacían cada mes?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿En qué gastaban su dinero los jóvenes dominicanos antes de la pandemia? ¿Hacían lío para sobrevivir y cubrir sus gastos? ¿Cómo lo hacían cada mes? Estas y otras candentes preguntas atañen a la buena o mala suerte financiera de los jóvenes.

¿En qué se iban (o se van) los bolsillos juveniles? ¿Francachelas, compras compulsivas, fantasías o vanidades?

Antes y después de la pandemia, la gran respuesta es una sola: se necesita educación financiera y conciencia de bolsillo.

Así lo demuestra la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2019, realizada por la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes (UTEJ), dependencia del viceministro Técnico y de Planificación, del Ministerio de la Juventud.

Este estudio recogió la realidad financiera de los jóvenes, tomando en cuenta variables como edad, sexo, ingresos, niveles de escolaridad, entre otros.

Se entrevistaron cuatro grupos de edades: uno de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, y de 30 a 35.

Pregunta: ¿Alguna vez ha tenido dificultad para cubrir sus gastos?

El 63.24 % ha tenido, frente al restante 36.64 % que no ha tenido, mientras el 0.08 % no sabe y el 0.04 % no contesta,

De ellos, el 54.84 % son mujeres, el 45.16 % hombres.

En los últimos 12 meses, ¿su ingreso de cada mes ha sido suficiente para cubrir sus gastos?

El 62.16 % no tuvo, 37.62 % sí tuvo, 0.22 % no sabe.

¿Qué hizo la última vez que no pudo cubrir sus gastos?

El 31.46 % redujo sus gastos, el 24.15 % pidió prestado a familiares o amigos, el 9.06 % acudió a prestamistas informales, el 8.39 % echó manos de sus ahorros, el 8.12 % trabajó más, el 4.05 % otro, el 3.52 % vendió alguna pertenencia, el 2.17 % utilizó tarjeta de crédito, el 2.05 % dejó de pagar compromisos, el 1.52 % pidió prestado a instituciones financieras, el 1.27 % empeñó alguna pertenencia, el 1.23 % pidió sueldo adelantado.

Vistos estos resultados, se necesitarían datos más actualizados para cotejarlos con la nueva realidad pospandemia.

Relacionado