Antes de chocar haitiano, Onguito Wa había atropellado carro de militar y no le pagó reparación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Antes de atropellar al haitiano que falleció en octubre pasado, el urbano Onguito Wa había chocado el carro de un capitán retirado que le reclamó por el hecho y el artista le rogó que no lo hiciera público para no sumarle un escándalo más a su turbulenta vida.

El choque sucedió en la mañana del pasado 8 de septiembre, cuando el capitán Eleno García dejó su carro Toyota Camry, año 2000, estacionado en Los Frailes II y Onguito lo embistió, dándose a la fuga a pesar de que el vehículo quedó abollado y muy maltratado.

Onguito andaba en una yipeta CRV y le dio con todo el pie hasta escaparse. Sin embargo, testigos del hecho le informaron al capitán que fue Onguito quien lo chocó.

Usando las redes sociales, el capitán se puso en contacto con el mánager del artista, Waldo Calle, quien le pidió que no lo divulgara y le prometió que le pagaría los gastos de la reparación para así evitar un nuevo escándalo, ya que Onguito estaba en planes de viaje en esos días.

Sin embargo, cuando el militar le envió la cotización, el artista y su mánager lo ignoraron y nunca más le respondieron. Por eso el capitán García decidió hacer pública la situación, ya que pasa el tiempo y no le resuelven. Lo que quiere es que le arreglen su carro.

Tan pronto sucedió el choque, el medio Alerta Los Frailes hizo un video mostrando las terribles condiciones del vehículo atropellado.

Este medio obtuvo el audio de la conversación entre la parte afectada y Waldo Calle, el mánager de Onguito.

Audio de la conversación entre el mánager de Onguito y la parte afectada.

“Ahora mismo yo estoy en Europa y Onguito es que está allá. Yo le puedo resolver con lo que usted me diga, cuánto es, y yo le mando el dinero. Tú me mandas el número de cuenta, yo te deposito y te mando la foto por wasap”, dice Waldo.

Después le dice que él estaba en Nueva York, y que el único que estaba en RD era Onguito, “vuelto loco”.

Añadió que “te voy a dar el dinero pa que lo bregue y pueda arreglar tu carro”; y sigue insistiendo: “Yo, como represante de Onguito Wa, te estoy diciendo que lleva el carro a donde se va arreglar, calcule lo que se va a gastar y me mandan una foto; y yo te mando el dinero, porque no estamos en el país ninguno”.

Ante el reparo de la parte afectada, Waldo Calle le responde fuerte: “Yo te estoy pagando la responsabilidad de él, ¿qué es lo tú me estás hablando, manita? Yo te estoy dando lo cuarto. Tú lo que quiere a Onguito pa agarrarlo; yo te voy a resolver pa que le dé banda a él. Tú lo que quiere e meter al muchacho preso. Yo te voy a resolver, yo soy su mánager, las consecuencias me caen a mí. Calculen la cotización del vehículo, cuánto se van, y usted me dice. Yo lo llamé [a Onguito) y él me llamó”.

“Yo lo que no quiero es que tú me le haga daño a mi artista”.

Waldo haste le dio el número de wasap, pero no ha vuelto a responder.

