Ante una encuesta malintencionada

Un oligopolio periodístico comprometido con el pasado, osa tomarle el pelo al pueblo dominicano con una encuesta sesgada, mostrenca y orejana. Según ese cómico sondeo, nuestro país es una sociedad loca, suicida, pusilánime y masoquista y cada dominicano es un kamikaze en busca de su harakiri.

¡Ofrescome !, ahora una tayota cuello inflado de triunfalismo y megalomanía, en su delirio de grandeza, con el rancho ardiendo y sin agua para apagarlo, dizque contagiado del Covid, aislado, acorralado por su proverbial asco a los pobres, acosado por sus amanuenses del narco, extraditables.

El pueblo dominicano tiene que estar loco para favorecer a un aspirante sujeto de las peores noticias, vinculado públicamente al crimen organizado, la peste covidiana y lo que es peor aún, vive de espaldas a la plebe, la chusma y el populacho.

Según ese mamotreto de encuesta falseada, los quisqueyanos son cangrejos que entran a la iglesia caminando de cabeza a gestionar el anti milagro diabólico de votar por el más malo.

Los números de esa encuesta desnudan un plan orquestado por fuerzas oscuras para desconocer el inminente triunfo abrumador del penco en las elecciones venideras, esos datos vienen a chuvar la quimera del supuesto fraude inventado por malévolos.

El pueblo llano no cree ni por asomo en esos resultados, abominan de ello y reaccionan rechazando a quienes quieren tomarlos de instrumentos, tal parece que las hordas del PPH PRM quieren pasar las elecciones con chivos e insultando a la inteligencia colectiva.

Lo mucho hasta Dios lo ve, la tayota podrá tener un 18% por debajo del penco candidato favorito, pero ni un solo punto por encima del favorito Gonzalo Castillo, inminente ganador de las elecciones, abrumadoramente.

Interrogar medalaganariamente a unos 1,500 tunantes aleatoriamente, no tiene por qué decidir las suerte de más de 10.50 millones de dominicanos cristianos, dicho sea de paso muy sabios, así que esperemos felices que ningún dominicano es pendejo para nada, el más humilde campesino da para ser obispo de encuestas serias de los medios honestos.

Esa maquillada y manipulada encuesta, apuntalada en una data falseada delata a sus autores como confesos delincuentes electorales, evidentemente emulan tácticas sicológicas de los nazis y de los comunistas radicales.

Ese mamotreto de encuesta trata de revertir la realidad, felizmente el penco es favorito abrumadoramente para ganar la candidatura presidencial dominicana. El PLD ganó las elecciones municipales y está derrotando al Covid contundentemente, bajo la comandancia del inmenso super penco, el inminente Presidente solidario de nuestra gloriosa RD.

Los inmorales mercaderes de la opinión pública han falseado de esta encuesta publicada el lunes 22 de Junio, evidente por pago consumado ponen a ganar al que mejor les pague, con encuestas basadas en anotaciones de datas paralelas.

Esos mismos malandrines decidieron no publicar las encuestas anteriores, sospechamos que para subastar los resultados, si esos sondeos no son aleatorios, si son sesgados, no son científicos, por lo tanto carecen de validez. Eso de ajustar la metodología para complacer a una parcela clientelar es actuar para hacer daño, abominable encuesta publicada, eso en un acto de mala fe, condenamos ese crimen, condenamos esa mala intención.

Por la red circulan audios y testimonios documentales que delatan la mala calaña de este extrañísimo mamotreto de encuesta sesgada desde la toma de muestra hasta la computación y salida de los datos.

Esos barbarazos cambiaron varias veces la metodología para favorecer a los clientes que les encargaron la encuesta porque la realidad los desfavorece. Fuerzas oscuras conspirativas manipularon ese mamotreto de encuesta para desde ya desacreditar la justa cívica de las elecciones, negarse a aceptar los resultados electorales y alegar fraude ante el inminente triunfo abrumador del presidente solidario, el inmenso super penco Gonzalo Castillo, esta vez la Gallup está descaradamente y deliberadamente mintiendo.

Por Edgar Marcano

