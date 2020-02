Ante un discurso fallido

El discurso de rendición de cuentas que les dijo Danilo a la Asamblea Nacional y al país pasa por un eje transversal desde el inicio hasta el final: su gran frustración y resentimiento por no haber logrado seguir en el poder más del 16 de Agosto.

El discurso está inundado de gemidos y alaridos de un hombre que aún hoy sigue aferrado a un imposible: perpetuarse o “reelegirse” en el poder a través de otro

Pero en el marco de ese contexto del eje transversal todo el discurso estuvo dirigido a comparar sus ocho años de gobierno con los ocho años de gobierno de Leonel del 2004 al 12.

Es un discurso inconexo e incoherente desde el punto de vista gramatical, pero sobre todo con un contenido asaltado por la manipulación y el irrespeto olímpico a la verdad.

De manera deliberada se trataron algunos temas para resaltar las supuestas luces de su gestión de gobierno, pero por otro lado se soslayaron otros temas de importancia capital para la nación como la deuda pública, la hipercorrupción, el caso Odebrecht, la migración haitiana, la institucionalidad, etc., en los que el gobierno de Danilo tiene grandes sombras y muy notables y evidentes fracasos.

Pero en las mismas áreas y obras en las que Danilo cree ciegamente que obtuvo grandes éxitos, se ocultan grandes fracasos en los que subyace el grave problema o el cáncer de la corrupción pública.

Comienza el discurso haciendo creer, porque es un manipulador consumado y total, que tiene “sumo interés” de que se investigue todo lo que pasó el 16 de Febrero que llevó a la JCE a suspender las elecciones en todo el país, cuando él, Danilo, sabe muy bien que los verdaderos responsables y culpables del sabotaje del domingo 16 hay que buscarlos en su gobierno y en el PLD.

Y todo lo hace con el expreso propósito de desviar la atención de los investigadores internacionales sobre los reales responsables y culpables del crimen electoral del domingo 16 de Febrero.

Y cree que le vamos a creer y aceptar su pose de que se “solidariza” con la indignación creciente del pueblo dominicano ante el sabotaje a las elecciones municipales el 16 o el fallido intento de fraude electoral por parte del PLD.

A renglón seguido comienza a hablarnos del PIB en dólares quedando atrapado, sin darse cuenta, en su propia argumentación de tan pobre alcance. Él dijo, faltando también parcialmente a la verdad, que el PIB en dólares había pasado de “60 mil millones de dólares en 2012 a 84 mil millones de dólares en sus ocho años de gobierno”. En sus ocho años de gobierno -2012-2020- el PIB en dólares ni siquiera se ha duplicado. Cuando Leonel, en cambio, el PIB en dólares pasó de 20 mil millones en el 2004 a 62 mil millones de dólares en el 12 (no 60 mil millones de dólares como dijo él en el discurso).

Pero de todas maneras, sean 60 mil o 62 mil millones de dólares, el hecho cierto es que Leonel logró triplicar en ocho años el PIB en dólares al pasar de 20 mil millones a 60 ó 62 mil millones de dólares.

En los ocho años de Leonel se triplicó la capacidad de creación de riquezas de la economía dominicana medida por el PIB en dólares. En los ocho años de gobierno de Danilo, 2012-2020, no ha podido ni siquiera duplicarse esa capacidad productiva de la economía dominicana.

Más adelante, el presidente de la República, un manipulador total, se refiere a las cifras macroeconómicas para hablar de la estabilidad de precios pero sin hurgar en los detalles de las variables macroeconómicas a las que se refieren esas cifras.

Como usted escogió el escenario de comparar su gestión de gobierno con la de Leonel debe estar preparado para aguantar lo que es un peine en cabellos malos.

Resulta que los ocho años de gobierno de Leonel se caracterizaron por la robusta senda del crecimiento económico y por la crecida, sólida y fuerte estabilidad macroeconómica, estabilidad del tipo de cambio y rígido y permanente control de la inflación, de que disfrutó la República.

Tan robusta era la estabilidad cambiaria que a agosto de 2012 el tipo de cambio libre era de 39 pesos por dólar.

Hoy, después de ocho años de su gestión de gobierno, el tipo de cambio libre es de 53 y pico pesos por dólar.

Se está quedando muy corta, (y eso que todavía no hemos hablado de la deuda pública de la que usted guardó silencio absoluto en su discurso, su gestión de gobierno, señor Danilo Medina), frente a la extraordinaria y ejemplar gestión de gobierno de Leonel en el contexto de la macroeconomía nacional.

Usted que aparentemente se envalentó para hablar de la “grandeza o grandiosidad” de su gestión de gobierno, guardó absoluto silencio con relación a las estadísticas en torno a la deuda publica total, la deuda externa y la deuda interna.

Usted no tuvo el valor de hablar de la monstruosa, astronómica e inmanejable deuda pública que usted le va a dejar al próximo gobierno, pero no solo al próximo gobierno sino a la nación y al pueblo dominicano.

La deuda pública total, del sector público consolidado, apenas representaba un 39% del PIB en el 2012. Hoy, ocho años después, de usted, Danilo Medina, haber ascendido al poder en Agosto del 12, la deuda pública que usted ha contratado representa más del 50% del PIB.

Producto de su gran irresponsabilidad en el manejo de la deuda pública en particular y en general de la situación fiscal del Estado dominicano, la República Dominicana está en la antesala del estallido de una gran crisis de la deuda pública.

La crisis de la deuda soberana o de la deuda pública que comenzó a desarrollarse en Europa occidental entre el 2010 y el 2011 fue una debacle de dimensiones colosales que marcó a Europa para siempre desde el punto de vista del crecimiento y de la estabilidad macroeconómica.

¿Y usted quiere, señor Danilo Medina, que el país le agradezca este tremendo problema que usted le deja a la nación y que se sienta “orgullosa” de su gran desastre en el manejo de la deuda pública?

Ni somos ni tenemos complejo de masoquistas ni como nación ni como pueblo!

Otra cosa, la deuda externa es más alta ahora (25% del PIB) que cuando Leonel en el 12 (21% del PIB).

Usted también habló de una formidable reducción de la pobreza extrema en sus ocho años. Primero, no es posible una disminución significativa de la pobreza extrema si no hay reducción significativa a nivel de la desigualdad en la distribución del ingreso y de las riquezas. Y otra cosa es que usted está midiendo esa disminución de la pobreza extrema a partir solo de una disminución de la pobreza monetaria, echando a un lado los indicadores de la pobreza multidimensional, que son indicadores más efectivos y amplios para medir aumento o disminución de la pobreza extrema.

La hipercorrupción que ha habido en sus dos gobiernos ha agravado con creces el gigante y agudísimo problema de la desigualdad en la distribución del ingreso y de las riquezas. La redistribución del ingreso que se hace a través del gasto público ha convertido a muchos funcionarios de sus dos gobiernos en gigantes de la fortuna.

Otro asunto que usted calló es el relativo a los ahorros que ha hecho el gobierno suyo desde que los precios del petróleo se colocaron por debajo de 40 ó 30 dólares el barril.

Usted debe decirle y explicarle al país que ha hecho su gobierno con los miles de millones de dólares que han ahorrado por concepto de la rebaja de los precios del petróleo por debajo de los 40 y 30 dólares el barril.

Punta Catalina ha sido una gran estafa o un gran atraco para el país, por lo que nadie que se respete y que tenga vergüenza puede sentirse orgulloso de haber sido estafado o atracado.

Usted hizo silencio también en el tema de la hipercorrupción pública. Nadie olvida los casos de hipercorrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado –OISOE-, la corrupción en la compra de tierras para la construcción de escuelas y en la misma construcción de escuelas, la corrupción en la remodelación de hospitales públicos y los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios de su gobierno y los grandes fallos en la instrumentación del mismo expediente sobre el caso de la Odebrecht, la corrupción en el caso de las obras construidas por el Ministerio de Obras Públicas, el gran comercio que ha habido con los permisos de importación que fueron transferidos desde el primer año de sus ocho años de gobierno a Bolsagro- Bolsa de Productos Agropecuarios-, cuando los permisos de importación ni son productos financieros ni son productos agropecuarios, etc., etc., etc.,.

Pero usted no tocó, ni por asomo, el tema de la institucionalidad, de la Constitución y de la democracia.

En sus ocho años de gobierno usted no ha hecho ningún aporte para fortalecer la institucionalidad del Estado dominicano: usted maneja el Estado, la Administración Pública, como si fuera una finca suya.

Usted con su estilo de dirección, totalmente anacrónico y obsoleto, se ha encargado de sepultar los avances que habíamos logrado en términos de la desconcentración y descentralización de la función pública.

Usted tiene el gobierno, y con ello la Administración Pública, en sus manos de manera total y autoritaria.

Y ese estilo de dirección suyo, total concentración y total centralización de la función pública en sus manos, es totalmente contrario a la institucionalidad y a un manejo democrático de la función pública.

Usted tiene un estilo de dirección totalmente autoritario y antidemocrático.

Usted es un político antimoderno que no cree ni en la Constitución ni en la democracia.

Estamos ante un discurso fallido por ser evasivo, por faltar a la verdad y por no estar acorde con las tendencias progresivas y progresistas, modernistas y modernizadoras que se mueven en la sociedad dominicana y en el mundo.

Autor: Dr. Víctor Manuel Peña

Anuncios

Relacionado