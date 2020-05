Ante pandemia COVID-19 pastoras  exhortan a población fortalecer relación con Dios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Las pastoras de la Iglesia cristiana Tabernáculo de Salvación y Alabanza, Gregorio de Peña y Bellanira Bello, respectivamente, hicieron un llamado este sábado al pueblo dominicano a fortalecer su relación y comunión con Dios porque él es fiel, poderoso “y puede ayudarnos a salir” de esta pandemia del coronavirus.

Además, advirtieron que el mundo se enfrenta no solo a esa enfermedad, sino a la pandemia del miedo y temor. A través de un comunicado, ambas hicieron un llamado a los ciudadanos a seguir cuidando su salud como el primer día en que inició la pandemia, a no bajar la guardia.

Indicaron que el mundo se está enfrentando a un enemigo invisible, en el que los gobernantes y líderes del mundo no tienen la solución y su dilema es, si cuidar la economía y la salud.

“Con esta pandemia el Señor le ha hecho saber al mundo que es el dueño de la economía y de la salud, para demostrarnos que él es nuestro creador y nos ha entrado a todos dentro de la casa. Con el coronavirus están siendo atacadas las cosas que le dan más altivez al hombre: la salud y economía”, ambas están en juego, mientras el hombre está vuelto loco y sin idea se esconde porque no quiere perder la salud, pero sale afuera porque no quiere perder la economía”, indicó la pastora Gregorio de Peña.

“Si Dios, que hizo el cielo y la tierra tiene un plan y un propósito para tu vida y para terminar esta pandemia cuando él lo juzgue conveniente, pero mientras tanto pregúntale qué quieres hacer con tu vida, aunque abran todo, sigue con el cuidado de tu salud, respetando las medidas y cuidando tu familia”, indicaron las pastoras.

Afirmaron que este es un tiempo dispuesto por Dios, para que le hombre le escuche, pero el temor se ha apoderado de la gente y muchos buscan refugiarse en sustancias ilícitas o refugiarse en el clerén, cuyas cifras de muertos compiten en el país con las del COVID-19.

De Peña y Bello exhortaron que ante las medidas anunciadas por las autoridades y que entraron en vigencia en nuestro país a partir de hoy, ahora más que nunca se hace necesario, que cada persona redoble su compromiso consigo misma, con Dios, con su familia para cuidar su salud, no olvidando andar con sus mascarillas y con distanciamiento.

Revivamiento a la iglesia

Afirmaron que El Señor está trayendo un revivamiento a la iglesia, la gente está teniendo hambre y sed de la palabra de Dios.

En su mensaje, abordaron las consecuencias negativas del temor y la inseguridad y como éstos también se han convertido en una pandemia, dentro de la pandemia del Coronavirus.

Afirmaron que este es un tiempo para que cada persona, no importa las ideas que pueda tener se acerquen con un corazón sincero a Dios, fuente de amor, paz, y salvación.

“Solo a través de la fe en Jesucristo, el temor se va. “A través de su hijo Jesucristo tenemos todas las promesas que dice la Palabra para nosotros”.

Y una de las promesas es en Romanos 15:13 “Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo”, dijo la pastora Bellanira Bello, al indicar que el tiempo cambia pero Dios nunca cambia, porque se mantiene fiel.

La Pastora Bello sostuvo que hay personas que no entienden cómo procesar esta etapa de vida, pero en Dios pueden encontrar esperanza. No estás solo, Dios está contigo, “Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”.

En tanto, la Pastora Cristina Gregorio de Peña hizo un llamado a que el país renueve su fe en Dios, tomando todas las medidas indicadas para poder salvaguardar la vida.

Además explicó la trascendencia del Salmo 23 y las promesas de Dios que en el se encuentran.

Indicó que el Salmo 23, muchos lo usan para despedir a sus seres queridos, pero que este es una promesa para todos los vivos.

Indicó que este Salmos brinda seguridad de que tenemos que tener fe en Dios:

Jehová es mi pastor; nada me faltará.

En lugares de delicados pastos me hará descansar;

Junto a aguas de reposo me pastoreará.

Confortará mi alma;

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.

Aunque ande en valle de sombra de muerte,

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores;

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.

Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,

Y en la casa de Jehová moraré por largos días.

La Pastora Cristina Gregorio de Peña, pastora principal del Tabernáculo de Salvación y Alabanza indico que el Salmos 23 es muy significativo pero para que pueda hacer eco en nuestra vida y atravesar nuestros sentidos por el Espíritu Santo es solo abriendo el corazón a Jesús, porque solo así, el temor huirá.

Afirmaron que para poder recibir el consuelo que Dios da a través del Salmos 23, el hombre debe debe tener la seguridad en Dios y esta solo se obtiene a través de la fe en Jesucristo, solo a traves de la fe en Jesucristo, aceptándolo en su corazón, para que él haga morada y el temor huya.

“El temor es un espíritu que se aloja en el ser humano, pone candados, domina, doblega, para que lo unico que escuches sea palabras negativas que el enemigo de nuestra alma trae a los oidos, pero quiero decirte que hay un Dios todopoderoso que esta en control. El COVID no puede superar la magnitud y el poder que tiene Dios, porque él es el creador del universo donde nos desenvolvemos. Y él tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros”: sostuvo la pastora Cristina Gregorio de Peña.

Indicaron que en los tiempos del rey David los gobernantes tenían consejeros que los escuchaban sobre los padecimientos de la humanidad que los vulneraban, hombres que hablaban con Jehová y que eran consejeros para el bienestar y las buenas decisiones

.De igual modo, indicó que los gobiernos tienen el mandato de Dios para gobernar a su pueblo y no permitan el sufrimiento de las poblaciones.

Precisó que todo cuanto está ocurriendo es por la ira de Dios y aconsejó a los gobiernos continuar haciendo el bien por sus hijos.

Sobre el Tabernáculo de Salvación y Alabanza

Es una iglesia cristiana no denominacional que tiene como pastora principal a Maria Cristina Gregorio de Peña y como Pastora administrativa a Bellanira Milagros Bello, quienes han hecho un compromiso con Dios para guiar, servir y alimentar espiritualmente la congregación, bajo la supervisión del Pastor obispo Jim Cymbala de la iglesia Brooklyn Tabernacle, en Brooklyn New York.

Desde 1997, las pastoras desarrollan una labor en beneficio de la comunidad, formando familias y combinando la labor evangelista y humanitaria, labor que alcanza todo el país,

La Pastora Cristina Gregorio de Peña, vivía en Estados Unidos y era dueña de un exitoso negocio de estética en Nueva York, pero después de haber aceptado a Jesús como su Salvador, sintió el llamado del Señor de regresar a su país de origen, República Dominicana. En el año 1997, ella y su familia fueron enviadas como misioneras a este país por la iglesia The Brooklyn Tabernacle.

Al llegar a Santo Domingo, ella empezó a celebrar reuniones en su propia casa, en la cual se formó una pequeña congregación, que fue creciendo en miembros y el espacio ya no era adecuado, lo que motivó a la Pastora Cristina a donar su propio hogar para que se construyera el templo de la ya formada iglesia El Tabernáculo de Salvación y Alabanza, que cuenta actualmente con más de 300 miembros entre adultos y niños.

El objetivo principal de esta iglesia es trabajar con la formación, transformación, regeneración de las familias de manera integral, en conjunto con la obra espiritual realizando trabajos sociales y comunitarios.

Cristina Gregorio de Peña es la Pastora Principal y su hija, Bellanira Milagros Bello, es la Pastora Administrativa, ella nació en Estados Unidos y desde su niñez visitaba la iglesia The Brooklyn Tabernacle, donde desde muy joven aceptó al Señor como su Salvador y al igual que su madre, vino a este país como misionera en el año 1997. Fue ordenada pastora en el año 2006.

