Ante los ataques a la persona de los miembros de la JCE

1.- La dificultosa coyuntura que vive nuestro país en el orden económico, político, social, ético, moral e institucional, se le quiere lanzar encima a la persona de cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral.

2.- Somos muchos los dominicanos y dominicanas que conocemos cuál ha sido el correcto proceder, las actuaciones públicas de la generalidad de los que dirigen el máximo organismo electoral. No hay razones valederas para poner en entredicho el historial de limpio accionar público de quienes en momentos embrollados de la vida nacional han demostrado obrar con dignidad y decoro.

3.- Cualquier error que cometan o puedan haber cometido las mujeres y los hombres al frente de la Junta Central Electoral, no debe ser aprovechado para deslustrar su persona y trabajo en el seno de la sociedad dominicana. Lo mejor del país debe respetar a los ciudadanos y a las ciudadanas que en el curso de su existencia han hecho, dentro de sus posibilidades, significativos aportes para crear aquí un ambiente democrático.

4.- No comparto en lo absoluto la ideología sustentada por la mayoría de los diferentes miembros de la Junta Central Electoral, pero mi condición de hombre libre no me permite sumarme a las críticas desenfrenadas que hoy se lanzan contra conciudadanos que, hasta ahora, no se les ha comprobado inconducta alguna en el ejercicio de sus actuales funciones, ni en pasadas gestiones desde distintos órganos del Estado dominicano donde han prestado sus servicios.

5.- Todos aquellos que en este país creemos sinceramente en la lucha de nuestro pueblo por un futuro mejor para las grandes mayorías nacionales, estamos en el deber de llevar la lucha política y social con altura, franqueza y limpieza, y jamás sumarnos a las voces que solamente se levantan para lanzar palabras huecas e hirientes para fastidiar a sus adversarios de ocasión.

Por: Ramón Antonio Veras

