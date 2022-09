Ante la presentación de un nuevo libro

Introducción

1.- Una sociedad humana, en la cual la gran mayoría de sus integrantes se sienten malhumorados cuando la alegría le llega a los demás, el más mínimo tiempo hay que disfrutarlo en grande.

2.- Me siento bien diciendo por escrito, el momento agradable que pasé el día viernes 9 de septiembre en curso, en horas de la tarde, con motivo de la puesta en circulación, en el Centro León, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, del libro de mi autoría: Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy.

I.- Las palabras de María Alejandra

3.- Disfruté, me deleité, gocé, mi alma estaba enteramente regocijada al escuchar las palabras de ese ser humano auténtico y cargado de talento, María Alejandra Veras Pola, cuando pronunció las palabras que transcribo a continuación.

“Es muy grato para mí presentar a mi querido tío Negro y su nuevo libro: Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy”.

“No va a ser muy difícil, porque todo el mundo conoce a Ramón Antonio (Negro) Veras”.

“Y saben, cómo yo, desde que tengo uso de razón, que él es un humanista y un luchador social; con gran empatía en los problemas de las personas y del país. Siempre activo en las cuestiones políticas y sociales que nos afectan como comunidad, buscando causas y respuestas, y movilizando opiniones ciudadanas”.

“Admiro mucho que, mi tío Negro, siendo una persona adulta mayor y muy probablemente por ese ejercicio humanista de su vida, tenga un pensamiento global y holístico de la complejidad socio política en la que vivimos. Porque su visión sistémica de las situaciones, le permiten analizar el todo desde sus partes”.

“Además, tiene la capacidad de “mapear” problemáticas, entender sus raíces y proponer soluciones, precisamente algo que hace en esta compilación de sus artículos; regalándonos un libro compuesto por 2 volúmenes que, a la vez, constan de 13 capítulos, en cada uno de los cuales nos brinda su opinión sobre diversos temas: el deterioro del medio social, la política dominicana, el sistema educativo, la niñez y la adolescencia, los afectos, la amistad y la familia, el colectivo LGBT, la religión católica y también una de sus pasiones, la pelota”.

“Así, mi querido tío Negro, nacido un 25 de diciembre y pasando los ochenta, ha desafiado muchas, muchas veces la vida por su condición de ciudadano comprometido”.

“Desde su adolescencia, como parte fundamental de Los Planfleteros de Santiago”.

“Siendo comunista en tiempos de proscripción”.

“Estando preso por la expresión de sus ideas”.

“Incluso viendo a su familia amenazada por adversar férreamente al narcotráfico”.

“Él demostró, además, una capacidad afectiva sin límites al formar con nuestra querida tía Carmen, ida a destiempo; una sólida familia a cuya cabeza él se ubica, contando con hijos que prolongan en nietos y nietas, su paradigmática vida”.

“Y luego, estamos el resto de parientes que lo amamos, admiramos y respetamos siempre por sus huellas y por ser un referente demasiado importante en la saga familiar; orgullosos y orgullosas de tenerlo como ejemplo y saberlo testigo activo de la parte de la historia dominicana que le ha tocado vivir”.

“Entonces, estos pareceres que hoy nos comparte tío Negro en una muy amena e interesante lectura, tienen la validez de una práctica de vida que indefectiblemente tenemos que escuchar”.

“Gracias querido tío Negro, por tu ejemplo, por tu entrega valiente en procura de una sociedad más justa y equitativa, por tu sinceridad rampante que pone mi reloj en hora muchas veces. Y sobre todo, muchas gracias por tu cariño, ese que atesoro de forma muy especial en la esquina izquierda de mi corazón”.

II.- La décima de Huchi Lora

4.- Si me sentí divertido con lo expuesto por María Alejandra, la décima escrita y leída en el acto por Huchi Lora, me causó alegría intensa y me comprometió más con la lucha social, al decir en su composición poética.

Negro Veras mucho escribe

Sobre nuestra sociedad,

Diciendo cada verdad

Que la realidad describe.

Es esa verdad que vive

Y es como si no viviera,

Como si no la sintiera

Esta sociedad dormida,

Pero… gracias a la vida:

¡Cuánto escribe Negro Veras!

Describe la fauna criolla

Con su crítico sentido

Y su dardo es dirigido

Al rico y al que está en olla.

Su argumento desarrolla

Sin colores, sin banderas

Ni partidistas trincheras:

Sólo apela al ciudadano

Y en bien del dominicano,

¡Cuánto escribe Negro Veras!

En aquella “era” oscura,

Su conciencia fue temprana

Con su actitud espartana

Frente a la cruel dictadura.

Aquella lucha era dura

Y hoy son otras las maneras

De enfrentarse a las hogueras

Donde arde nuestra nación

Y sobre esta situación

¡Cuánto escribe Negro Veras!

Hoy nos entrega esta obra

Que es la recopilación

De tanta preocupación

Como él demuestra de sobra,

Que el pueblo estará en zozobra

Aquí, de todas maneras,

Mientras las altas esferas Manejen la “democracia”,

Así que demos las gracias:

¡Cuánto escribe Negro Veras!

III.- Mis palabras en el acto

5.- Al hacer uso de la palabra, comencé manifestando satisfacción por la presencia de cada uno de los presentes, y con respecto a la asistencia del presidente Luis Abinader Corona, terminé diciendo:

Las gracias al presidente Luis Abinader, por acompañarnos en este acto, y queremos decirle que para nosotros, como ser humano, ciudadano y santiaguero, nos sentimos bien con su presencia y quisiéramos que así lo sintiera todo el país ahora y cuando deje de ocupar la presidencia de la República. En su oportunidad, tenía un amigo que, aun fallecido, ocupa un lugar especial en el fondo de mi alma; llegó al Palacio Nacional, con la mayor cantidad de votos que hasta ese momento había obtenido un presidente en la República Dominicana, pero salió del Palacio Nacional, no con el respeto y la consideración que llegó, y quisiera que el presidente Abinader, salga del Palacio Nacional, con el mismo respeto y consideración que hoy le tiene su pueblo. A la vicepresidenta de la república, Raquel Peña, la hija de mi amigo Leocadio Peña, quiero decirle que la veo como a la nueva estrella de la política decente del país.

6.- Refiriéndome a CECOMSA, empresa que, por órgano de sus ejecutivos Fernando Rosario y Ricardo Rodríguez, sufragó el costo de esta obra, dije: Quiero dar constancia de que este libro ha sido patrocinado por gentileza de CECOMSA, y la disposición de sus ejecutivos, los cuales deben ser imitados por todos aquellos capitalistas del país, que han hecho su patrimonio económico mediante prácticas normales del capitalismo, pensando como burgueses nacionales y no simplemente como ricos.

IV.- Explicación sobre el libro

7.- El ambiente en el Centro León, sirvió para comprobar que genera buen humor estar acompañado de personas que responden positivamente al deseo de participar para celebrar el esfuerzo hecho en procura de orientar mediante la comunicación escrita.

8.- La obra, Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy, en dos volúmenes, consta de 1066 páginas, trece capítulos encabezados por un prólogo e integrados por unos 130 artículos.

9.- Al inicio del texto Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy, explico lo que me motivó a escribirlo, así como los amigos que escribieron la introducción de cada división.

V.- Al concluir mis palabras sobre el contenido del libro

10.- Luego de explicarles a los presentes la esencia de un artículo de cada capítulo, terminé diciendo:

Señores, de lo que les he hablado es de una sociedad humana que no está en el espacio sideral; está aquí y es de la que formamos parte, y la opinión que de la misma tenemos es que no va por buen camino, sin importar que en el Palacio Nacional esté gobernando Luis Abinader Corona, el obispo Francisco Ozoría, que regrese el Cardenal López Rodríguez, o que llegue la virgencita de la Altagracia, acompañada de la virgen de las Mercedes. Debemos de poner los pies sobre la tierra y saber que no podemos seguir viviendo como hasta ahora. Se impone que cambiemos para bien.

VI.- Conceptos vertidos por el presidente Abinader, sobre nuestra persona

11.- Para concluir el acto de la presentación del libro Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy, el presidente Abinader Corona expuso algunos conceptos con respecto a la persona nuestra, los cuales aceptamos con humildad y los tomamos para afianzar las convicciones que tenemos para continuar, dentro de lo posible, contribuyendo a la liberación de nuestro pueblo de toda clase de opresión material y espiritual.

12.- Finalmente, procede hacer la observación de que la totalidad de los recursos económicos obtenidos por concepto de la venta del libro Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy, serán donados por el autor a la Rama Femenina Contra el Cáncer.

Por: Ramón Antonio Veras

