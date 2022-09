Ante la ominosa realidad de nuestra amada Patria

La República Dominicana está a medio camino de la ocupación sin armas del pueblo haitiano, tanto por el establecimiento de por lo menos 400 asentamientos o poblaciones densas, como por la penetración de la estrategia de desnacionalización desde el Estado dominicano del Registro Civil, el trabajo, la historia, la salud, la educación, la cultura…; y, además, con la penetración de las líneas permisivas y la inacción oficial de las Fuerzas Armadas y las instituciones relacionadas con el control migratorio, incluyendo el abandono REAL de la frontera entre las dos naciones, que nunca ha sido custodiada verdaderamente.

TODO ESTÁ SOMETIDO POR EL PODER INTERNACIONAL en una no declarada conspiración contra la República Dominicana, encabezada por EE. UU. y los países aliados de Europa y América —responsables mayores de la destrucción de Haití—, la que, por demás, cuenta con el apoyo de los países del Socialismo procomunista, por razones estratégicas diferentes. A ELLOS NO LES INTERESA AYUDAR A HAITÍ A RECUPERAR SIQUIERA LAS BASES MÍNIMAS DEL ESTADO. Podrían ir en ayudas contingentes o sistemáticas llamadas de caridad, o acciones de relumbrón, pero no tomarán medidas que involucre la distensión del ataque estructural contra la RD. ¿Podemos esperar, por ejemplo, el establecimiento del régimen de propiedad de la tierra, que facilite la inversión extranjera y la explotación minera? ¿Se habilitará el Registro Civil, entre otras cosas? ¿Podemos esperar que se construirán los hospitales para las maternidades y la asistencia médica general con su debido auxilio operativo y administrativo? Y aquí en nuestro país, ¿se saneará el Registro Civil y se detendrá la penetración de las instituciones, antes de que lleguen a tener poder legal en nuestro país?

Verdaderamente se hace tarde para las acciones restauradoras de la Soberanía nacional, porque el Estado dominicano sigue careciendo de verdaderos gobernantes, con la determinación y la capacidad de obrar soberanamente ante los chantajes y las presiones comerciales del Poder Internacional y de la Oligarquía empresarial dominicana. Siguen atados al pragmatismo de las conveniencias del poder político y personal, con lo que tampoco detienen el adocenamiento y la manipulación de la mayor parte del pueblo dominicano, que aún excluye el tema de la soberanía y la ocupación haitiana de las urgencias nacionales y las decisiones del voto.

Sigamos detrás del milagro de que el Poder Internacional detenga su Plan fusionista y vaya al auxilio estructural de Haití. Y sigamos mediante la MARCHA PATRIÓTICA, tratando de nuclear al pueblo dominicano tras la causa de su nueva Restauración, para mostrar a nuestros verdugos internacionales la fuerza y la determinación del pueblo dominicano, al tiempo que logramos un Gobierno que sea capaz de amparar CON HECHOS, con medidas específicas fundamentales y necesarias, que es verdad, y no palabras de intención al decir que no habrá solución dominicana al problema haitiano. Las palabras dichas son la base y la explicación de la acción.

Así puede decirse que la Patria de Duarte vive en el Gobierno del país.

Ciertamente es el Presidente que ha dado el paso más claro sobre el más grande y creciente peligro para la existencia de la República, pero él asumió la Presidencia con esa responsabilidad. Y debe hacer lo que corresponde.

Es necesario que el Gobierno corrija y detenga LA DESNACIONALIZACIÓN en las áreas citadas. Y sellar verdaderamente el control militar fronterizo, terminando prontamente el muro para el control eficiente. Así su declaración se hará creíble y perentoria para la Comunidad Internacional, y el pueblo dominicano lo levantará como el líder de la nueva Restauración de la República.

Oremos por que el Instituto Duartiano mantenga incólume su liderazgo moral, y lo fortalezca, a tono con la realidad que nos ha tocado afrontar…, y por que los líderes del Movimiento que estamos apoyando y ayudando se mantengan, como todos, a la altura de sus cruciales responsabilidades.

En Cristo, con todos los dominicanos de buena voluntad, confiamos en la Providencia de Dios para un pueblo que necesita su amparo.

Con la Marcha Patriótica en todo el país, ¡marchemos en Santiago el sábado 1.º de octubre!

Relacionado