Ante crisis PLD Margarita dice estar en “reflexión”; asegura decisiones importantes deben tomarse sin presión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la crisis política que vive el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con las renuncias de varios de sus dirigentes, la vicepresidenta de la República y esposa del expresidente Leonel Fernández, Margarita Cedeño, dijo estar en reflexión y oración para que Dios le otorgue sabiduría ante la desición de continuar en el PLD o marcharse a La Fuerza Del Pueblo.

“Las decisiones importantes deben tomarse con ecuanimidad y sin presión. Estoy en reflexión y oración para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en todas las decisiones de vida que he tomado”, escribió la vicepresidenta de la República en un mensaje a través de twitter.

La vicemandataria aclaró que sus funciones en el gobierno y la confianza que ha depositado el presidente Danilo Medina para dirigir el Gabinete Social no están en discusión alguna.

“Seguimos trabajando sin descanso y con dedicación por el progreso social y el desarrollo con inclusión en le República Dominicana”, indicó.

Margarita Cedeño manifestó además que su norte son los valores de la lealtad, la honestidad y la solidaridad, los cuales le permiten en medio de la tormenta pueda ser feliz y conservar la paz interior.

