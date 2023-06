Ante aumento de niños que delinquen como adultos, Abril Peña pide se modifique Código del Menor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La periodista Abril Peña consideró que los niños de ahora están cometiendo crímenes de adultos, que necesitan de consecuencias penales que se adapten a ellos, lo que evidencia la necesidad de que República Dominicana modifique el Código del Menor.

Al referirse a la muerte de un estudiante de 12 años, debido a golpes supuestamente propinados por un compañero de clases, como madre, Peña se puso en el lugar de los familiares al afirmar que si este fuese su caso, su único deseo sería que se haga justicia.

“Nosotros tenemos que revisar el Código del Menor, porque los niños de ahora están cometiendo una serie de delitos que, definitivamente, la solución no es mandarlos al psicólogo, porque las víctimas también merecen justicia y yo no estoy diciendo que usted le va a cantar 50 años a un muchacho, pero yo como madre que me digan que un niño que mató a mi hija y no va a recibir ni un día de cárcel”, expresó,

Sostuvo que dejar impunes este tipo de actos, crea impotencia en la sociedad, pero también abre la brecha para que estos jóvenes, en su conducción menores de edad, puedan ser utilizados por bandas criminales para cometer actos delictivos.

“Se está permitiendo que estos niños sean utilizados por bandas de adultos que sabiendo que los menores no van a poder cumplir ningún tipo de castigo, entonces los usan a ellos para hacer sus fechorías”, expresó en el programa “Política Con 6to. Sentido”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese aspecto, la profesional de la comunicación manifestó su deseo de que las autoridades y legisladores trabajen para encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los menores, la justicia para las víctimas, la garantía de la seguridad y tranquilidad dentro de los recintos estudiantiles.

De igual forma, alertó del crecimiento significativo que ha tenido el bullying en las escuelas públicas del país y las graves consecuencias que esto está teniendo en la vida de los jóvenes, sin que hasta el momento haya consecuencias al respecto.

“A los legisladores que están tan prestos para aprobar leyes al vapor y corriendo, deberían de revisarse el Código del Menor, porque no podemos seguir con niños cometiendo crímenes de adultos y que se vayan para sus casas con: te portaste mal y no lo vuelva a hacer, porque tarde o temprano la gente va a empezar a tomar la justicia en sus manos”, estimó.

