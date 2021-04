Ansu Fati: “Siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El futbolista del barcelona Ansu Fati, que lleva más de cuatro meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda, afirmó este miércoles en las redes sociales “una situación similar”, que la afrontará “con la misma mentalidad” y que siempre tendrá “la ilusión de seguir luchando” por sus sueños.

“Hace unos años tuve una lesión grave: fractura de tibia y peroné. Estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje. Me ayudó a valorar los pequeños detalles”, escribe en su cuenta de Instagram.

“Con mi familia y todos los profesionales que me ayudaron en ese momento me prometí a mi mismo seguir adelante y trabajar más que nunca para volver hacer lo que más me gusta. Desgraciadamente, ahora me toca vivir una situación similar, la cual afrontaré con la misma mentalidad”, agrega.

“Quiero dar las gracias a todas esas personas que me siguen y me apoyan diariamente. El fútbol es mi vida y por muchos obstáculos que haya, siempre tendré la ilusión de seguir luchando por mis sueños”, concluye junto a una foto ejercitándose en el gimnasio.

El delantero fue operado el 9 de noviembre de 2020 de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, lesión que se produjo dos días antes en el partido de LaLiga Santander que su equipo disputó ante el Betis en el Camp Nou (5-2).

El jugador se lesionó en el minuto 33, cuando el bético Mandi le derribó por detrás dentro del área, y fue sustituido al descanso por el argentino Lionel Messi.