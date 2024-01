Anro “El Popi” niega haber sido detenido por robo en Santiago, dice irá a los tribunales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El joven comunicador Anro Rivas “El Popi”, quién es uno de los integrantes del programa Alofoke Radio Show, niega las versiones que circulan en redes sociales de supuestamente haber sido detenido por robar una cartera y una cámara en una discoteca ubicada en Santiago.

“No eso es mentira, eso es un chisme que no se quien lo invento, yo tengo pruebas de que me la pase en la capital. Yo no he sido detenido. En ningún momento estuve en Santiago a noche”, aseguró Anro a El Nuevo Diario, en una llamada telefónica.

La información las filtró el periodista Delvis Durán, en la red social X (anteriormente Twitter) diciendo que “Anro Rivas, integrante de Alofoke, junto a otro acompañante, se robaron una cartera Louis Vuitton y una cámara fotográfica en la discoteca “La Ciguapa” en Santiago. Fueron apresados y recuperados los objetos. Todo un bravucón el popi”, escribió Durán en su muro acompañado de una foto de Anro.

Luego de todo este escándalo Anro, publicó en su cuenta de Instagram que irá a los tribunales “para esclarecer todo este intento de difamación”.

Por su destreza e intelecto, el joven Anro Rivas de 20 años, fue fichado por Santiago Matías para pertenecer a su elenco de comunicadores en Alofoke Radio.