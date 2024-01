ANPA califica Fosfuro de Aluminio como extremadamente tóxico

El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios -ANPA-, ingeniero agrónomo Fausto Elías Tejada. Fuente externa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) calificó este miércoles el Fosfuro de Aluminio como extremadamente tóxico, tras explicar que este plaguicida se comercializa y se utiliza para control de plagas en granos y tabaco almacenados, control de carcoma, entre otros usos.

El presidente del ANPA, Fausto Elías Tejada, consideró que este plaguicida de venta libre se debe regular, y comercializar mediante un formulario pre numerado que emita el departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, de manera que solo puedan adquirirlo profesionales agropecuarios y empresas especializadas en control de plagas domésticas.

El pedido de Elías Tejada, de regular la venta de este plaguicida, se produce luego que un ciudadano francés Georges Antoine Thevenet, realizó una fumigación en el noveno piso de una torre de apartamentos del sector Piantini, Distrito Nacional, producto de lo cual fallecieron una mujer y su bebé de dos meses de nacida que residían en el lugar.

Explicó que se debe exigir a las empresas dedicadas al control de plagas domésticas, la asistencia permanente de un profesional agropecuario, especializado en manejo de plaguicidas.

Consideró, que no debemos prohibir su importación, ya que es un plaguicida muy importante para la preservación de los granos almacenados, en cambio lo que podemos hacer, es tener los correctivos de lugar para su manejo y control.

«Hacemos un llamado a la población para que no utilice ningún plaguicida sin la asistencia de un conocedor de la materia y a no contratar empresas de control de plagas que no estén debidamente certificadas», señaló el dirigente gremial.

Tras referirse a la mosca del Mediterráneo que fue localizada recientemente en Los Corales Punta Cana, el agrónomo Fausto Elías Tejada, llamo a los profesionales agropecuarios a entregarse en los trabajos de protocolo para el control y erradicación de la plaga implementado por el ministerio de Agricultura.

Solicitamos que se actualice la Ley 311-68, la cual regula el uso y comercialización de plaguicidas y que el nuevo código penal establezca sanciones severas para el incumplimiento de la misma.

