Año nuevo, closet nuevo: Tendencias para la temporada primavera-verano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El inicio de año es una temporada donde muchas personas se plantean cambios. Si eres de los que quieren dar un giro en su imagen, tu ropa es uno de los elementos principales a tomar en cuenta.

Cuando hablamos de un closet nuevo, no quiere decir que descartes toda la ropa que ya tienes, si no hacer una lección de las tendencias que estarán de moda, las cuales puede ser que tengas una que otra pieza en tu guarda ropa, las que no, si tendrás que adquirirlas dependiendo por supuesto tu estilo.

A continuación algunas de las tendencias marcadas en los fashion weeks para la primera temporada del año.

-Colores primarios

Una paleta de color divertida, es lo que estará de moda. Los colores primarios por ejemplo transmiten confianza, seguridad y poder. Logrando un efecto colorido e irresistible de captar la mirada de todos.

El regreso de la gabardina beige

Un accesorio que la mayoría de las mujeres tiene guardada en un rincón de su armario. Las gabardinas beige no solo las vimos durante el street style, si no también arriba de las pasarelas notamos que esta prenda viene junto con la primavera.

El Denim

Esta tendencia viene pisando fuerte desde hace tiempo. Pocas fueron las pasarelas que no incluyeron esta tela en sus colecciones, pues la versatilidad tan grande que la mezclilla tiene, hizo que marcas como Tibi, Max Mara, Kenzo y Nina Ricci no se resistieran ante ella creando looks innovadores.

Falda tuvo

La tendencia de los 90 ha regresado a las pasarelas y al street style. En primavera – verano esta falda estará por todos lados.

Shorts

Si eres amante de los shorts podrás disfrutar esta tendencia. Pues lo que viene para primavera – verano son los shorts para todo el día o todos los días. Cualquier tipo de tela pero cortos, así los vimos en las pasarelas de Saint Laurent, Louis Vuitton, Christian Dior y Paco Rabanne con variedad de prendas ajustadas o largas en la parte superior.

Collage de texturas

Si te gusta combinar varias texturas, llegó la hora de sacar tu creatividad a flote y podrás combinar holanes, flecos, plumas y bordados en un solo look. Las marcas como Maison Margiela, Salvatore Ferragamo y Céline se rindieron ante esta tendencia, logrando mostrar gran versatilidad en sus diseños.

Relacionado